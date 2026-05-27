Erlent

Ellefu taldir af eftir að efnatankur gaf sig

Agnar Már Másson skrifar
Tankurinn gaf sig.
Tankurinn gaf sig. AP

Ellefu manns eru taldir af eftir að efnatankur í pappírsverksmiðju gaf sig í Washington gær, þriðjudag. 

Yfirvöld hafa staðfest að hið minnsta tveir séu látnir og telja engar líkur á að hinir níu séu á lífi. Björgunarsveitir hófu aftur í dag leit að þeim níu manns sem taldir eru af eftir að tankurinn gaf sig í gær í Longview í Washington.

Átta aðrir slösuðust þegar tankurinn gaf sig hjá Nippon Dynawave Packaging Co. Þar á meðal var slökkviliðsmaður sem fékk aðhlynningu og var útskrifaður af sjúkrahúsi.

Frá verksmiðjunni. Um 40 þúsund manns búa í long view.AP

Yfirvöld sögðu í dag að úr tanki pappírsverksmiðjunnar hefðu lekið meira en 1,9 milljónir lítra af afar skaðlegri efnablöndu er kallast á ensku „white liquor“, en það er eins konar natrúmhýdroxíðbasi sem notaður er við pappírsframleiðslu.

Eftir að hafa frestað leitinni vegna áhyggna af því að tankurinn gæti hrunið frekar komust björgunarsveitir að því að hann innihélt minni vökva en upphaflega var talið og væri því nógu stöðugur til að hefja aftur leit að þeim sem saknað er. Viðbragðsaðilar sögðu að leitin yrði hæg og skipulögð.

„Við vitum ekki hvar þau níu eru öll,“ er haft eftir Scott Goldstein, slökkviliðsstjóra í Cowlitz-sýslu, í umfjöllun AP.

Yfirvöld sögðu að slysið hefði ekki áhrif á andrúmsloft eða neysluvatn í Longview, sem er við Columbia-ána. Þau sögðu þó að hluti mengunarinnar hefði borist í ána og að rannsóknir stæðu yfir.

Bandaríkin Vinnuslys

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið