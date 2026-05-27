„Ég varð bara reiður, enda­laust reiður“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Páll Kristjánsson býr við Álafoss og hefur áhyggjur af hvaða áhrif framkvæmdir í Skammadal hafa haft á lífríki Varmár.
Páll Kristjánsson býr við Álafoss og hefur áhyggjur af hvaða áhrif framkvæmdir í Skammadal hafa haft á lífríki Varmár. Vísir/Bjarni

Íbúi við Álafoss í Mosfellsbæ segir fólk á svæðinu reitt vegna áhrifa sem borframkvæmdir í Skammadal hafa haft á lífríki Varmár. Veitur stöðvuðu í dag framkvæmdirnar á meðan unnið er að frekari mótvægisaðgerðum og ætla að kalla til óháða sérfræðinga til að meta áhrifin.

Við borunarframkvæmdirnar í Skammadal er borað eftir heitu vatni fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Bora á sjö holur og í tilkynningu Veitna þann 6. maí er greint frá losun vatns í Varmá sem beri með sér sand og svarf. Mótvægisaðgerðir vegna losnunarinnar hafa hins vegar ekki haft tilætluð áhrif.

Varmáin rennur í gegnum Álafosskvosina og síðan framkvæmdir hófust hafa áhrifin verið umtalsverð, bæði á lífríki og ásýnd árinnar.

„Ekki séð neitt líf í ánni síðan þetta byrjaði“

Íbúi sem búið hefur við Álafoss í tuttugu og sjö ár þekkir ána vel og segir áhrifin á lífríki árinnar umtalsvert.

„Fyrir helgi þá sá ég þrjá andarunga dauða og kolluna elta þá niður ána. Svo hef ég ekki séð neitt líf í ánni síðan þetta byrjaði,“ segir hnífasmiðurinn Páll Kristjánsson sem býr alveg við Álafossinn í Varmá.

Miklar litabreytingar hafa sést á ánni sem venjulega er tær. Á mánudag var áin dökkbrún og í kjölfarið útbjuggu Veitur nýja og stærri svarfþró sem er ætlað að taka á móti úrgangi.

Eins og sjá má hafa orðið umtalsverðar litabreytingar á ánni síðustu daga.Vísir/Bjarni/Páll Kristjánsson

Í dag mátti sjá hvíta slikju á ánni og Páll hefur áhyggjur, vanalega geti hann til dæmis séð hornsíli og litla silunga.

„Áin var tær í nokkra klukkutíma og þá labbaði ég hérna niður og var að leita á þeim stöðum þar sem ég sé venjulega líf. Því ég er að fylgjast með þessu, ég hef gaman af þessu og fylgist með. Það var allt horfið,“ segir Páll.

Framkvæmdirnar í Skammadal eru umfangsmiklar en í dag sendu veitur frá sér tilkynningu um að þær yrðu stöðvaðar til að lífríkið fengi að njóta vafans. 

Þá verða óháðir sérfræðingar fengnir til að meta áhrif framkvæmdanna á Varmá.

Páll segir svæðið skipta íbúa máli, börn sem oft séu þar að leik sjáist ekki núna og vont sé að horfa upp á hvaða áhrif framkvæmdirnar hafa haft.

„Ég varð bara reiður, endalaust reiður. Þetta er svo mikil svívirðing við þessa á, þetta svæði hérna hjá okkur er friðað. Þetta á ekki og má ekki gerast.“

Mosfellsbær Umhverfismál

Íbúar miður sín og fuglalíf nær allt farið

Landvernd og heilbrigðiseftirlit Mosfellsbæjar hafa miklar áhyggjur af mengun í Varmá. Veitur eru nú við leit að heitu vatni í Skammadal í Mosfellsbæ og hefur leitin valdið litabreytingum á vatninu. Alls verða boraðar fjórar vinnsluholur á svæðinu fram á haust og eru tvær vikur eftir af vinnu í þeirri holu sem nú er verið að bora.

