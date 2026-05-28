„Stattu vörð um fjallkonuna fríðu, láttu ekki nauðga henni“ Jakob Bjarnar skrifar 28. maí 2026 11:03 Guðni Ágústsson bendir á að kosið verði á sjálfum höfuðdeginum, þegar Jóhannes skírari var afhöfðaður. vísir/vilhelm Guðni Ágústsson, fyrrverandi landbúnaðarráðherra, ritar hálfgerða heimsósómagrein í Morgunblaðið. Greinin birtist í morgun en þar getur hann vart tekið nógu djúpt í árinni; hann talar eindregið fyrir því að fólk segi „nei“ í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu – sem verður á höfuðdeginum sjálfum. Vísir heyrði í Guðna og spurði heimskulega; þetta er þitt hjartans mál? „Hvað heldur þú? Frelsi lands og þjóðar!“ segir Guðni og telur þetta umdeildasta mál sem lagt hefur verið fyrir Íslendinga. „Klýfur þjóðina í herðar niður. Þarna eru miklar tilfinningar, menn vita að það er ekkert við núverandi aðstæður að sækja í Evrópusambandið. Þetta er skuldabandalag. Við viljum verja fullveldið og Ísland og fjallkonuna okkar. Og segjum nei. „Stattu vörð um fjallkonuna fríðu, láttu ekki nauðga henni.“ Höfuðdagur er 29. ágúst þegar Jóhannes skírari var afhöfðaður Guðni segir Ísland eina ríkustu þjóð heims ásamt Noregi og Sviss. Göngum við í Evrópubandalagið séum við að greiða þvílíka peninga og að við töpum auðlindum okkar. „Sérfræðingar sem gerðu fyrir mig skýrsluna Sveitalíf 2025 fyrir tuttugu árum mála dökka mynd. Þar kemur fram að landbúnaðurinn færi eins og í hamförum. Hann myndi hverfa, garðyrkjan, gróðurhúsin … kúabúin yrðu 20 ef við gengjum í sambandið 2012 eins og ráð er fyrir gert í skýrslunni. Aldrei skal víkja! Guðni á vart nógu sterk orð í eigu sinni - hann vill gjalda varhug við því að Íslendingar segi já í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst, hvort þeir eigi að fá að kjósa um aðild eða ekki.vísir/vilhelm Sviðsmyndirnar voru gerðar út frá því. Sauðfjárbúskapurinn fór eins og illa, svína og kjúklingabúin hverfa. Eftir 13 ára veru í Evrópusambandinu. Landsbyggðin. Þeir spáðu því þá þessir ungu menn sem enn vinna fyrir atvinnulífið, sveitalífið verður ekki til og matvælalandið Ísland komið til evrópskra bænda.“ Guðni getur vart nógsamlega ítrekað þá alvöru sem fyrir dyrum stendur og klýfur nú þjóðina. „Þetta er mikil alvara sem blasir við og klýfur þjóðina, við eigum betra líf í vændum með því að leggja þessar deilur til hliðar og segja nei á Höfðuðdaginn sjálfan, 29. ágúst.“ Það er mikilvæg dagsetning? „Já, sannarlega. Jóhannes skírari var höggvinn þennan dag.“ Og það mega heita mikilvægar upplýsingar? „Já, mjög mikilvægar,“ segir Guðni og tekur vel utan um orð sín. Tók í lurginn á Þorsteini og Þorgerði Katrínu Greinina í Mogganum kallar Guðni Fyrirspurn til Kristrúnar Frostadóttur? en þar vekur Guðni athygli á áðurnefndri skýrslu, Sveitalíf 2025, sem var unnin fyrir landbúnaðarráðuneytið og Bændasamtökin fyrir um tuttugu árum af þremur sérfróðum mönnum frá Iðntæknistofnun og Netspor, þeim Eiríki Ingólfssyni, sem er látinn, Karli Friðrikssyni og Sævari Kristinssyni. Þar er gert ráð fyrir aðild Íslands að ESB árið 2012 og rýnt í mögulega framvindu á næstu 13 árum þaðan í frá, eða fram til ársins 2025. Þar eru raktar þær hamfarir sem Guðni hefur áður nefnt. Fyrir neðan grein Guðna í Morgunblaðinu er grein eftir Ernu Bjarnadóttur, einn forsprakka Heimssýnar, sem sem einnig varpar fram spurningu: „Hvað merkir að umsóknin sé „enn í gildi“?“ þannig að ljóst er að andstaðan er að magnast á síðum Morgunblaðsins. „Á heildina litið töldu þeir að árið 2025 hefði hefðbundinn búskapur að stórum hluta til horfið og víða með öllu lagst af. Jafnframt komust þeir að þeirri niðurstöðu að fimmta hver bújörð á Íslandi yrði komin í eigu erlendra fyrirtækja og fjárfestingarsjóða tíu árum eftir inngöngu í ESB, þ.e. árið 2022,“ segir í grein Guðna. Guðni segir þessa niðurstöðu uggvænlega og beinir spurningu til forsætisráðherra: „Er það ekki skylda ríkisstjórnarinnar að setja í gang umræðu og rannsókn á því hver yrði raunveruleg staða bænda og landbúnaðarins ef Ísland gerist aðili að Evrópusambandinu?“ Guðni segir í samtali við Vísi að hann hafi farið í viðtal í hinn merkilega hlaðvarpsþátt Chess After Dark um þessi mál. „Þar tók ég í lurginn á Þorsteini Pálssyni og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Össur Skarphéðinsson reyndi að komast þarna inn, gafst upp og fór til Kína. Fjölmiðlar Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Landbúnaður Evrópusambandið