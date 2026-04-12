Hvöss norðanátt er á Kjalarnesi og geta hviður farið yfir 35 metra á sekúndu þvert á Vesturlandsveginn næstu klukkustundir. Biðlað er til ökumanna og annarra í ferðahug á Vesturlandi að hafa varann á en þá sérstaklega þeirra sem keyra á stórum ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.
Einnig má búast við snörpum vindhviðum á Snæfellsnesi þangað til eftir hádegi. Þetta segir í tilkynningu sem veðurfræðingur Vegagerðarinnar sendi frá sér í dag.
Þar kemur einnig fram að búast megi við norðlægri hríð og erfiðum akstursskilyrðum á fjallvegum á Vestfjörðum í dag og fram á nótt. Blint verði vegna mikillar ofankomu.
Hægt er að fylgjast með stöðu mála á vef Vegagerðarinnar og á vef Veðurstofunnar.