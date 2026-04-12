Veður

Hviður þvert á Vestur­lands­veg á Kjalar­nesi

Freyja Þórisdóttir skrifar
Um hundrað bílar hafa keyrt Vesturlandsveg um Kjalarnes síðastliðnar tíu mínútur. Vísir/Egill Aðalsteinsson

Hvöss norðanátt er á Kjalarnesi og geta hviður farið yfir 35 metra á sekúndu þvert á Vesturlandsveginn næstu klukkustundir. Biðlað er til ökumanna og annarra í ferðahug á Vesturlandi að hafa varann á en þá sérstaklega þeirra sem keyra á stórum ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.

Einnig má búast við snörpum vindhviðum á Snæfellsnesi þangað til eftir hádegi. Þetta segir í tilkynningu sem veðurfræðingur Vegagerðarinnar sendi frá sér í dag. 

Þar kemur einnig fram að búast megi við norðlægri hríð og erfiðum akstursskilyrðum á fjallvegum á Vestfjörðum í dag og fram á nótt. Blint verði vegna mikillar ofankomu.

Hægt er að fylgjast með stöðu mála á vef Vegagerðarinnar og á vef Veðurstofunnar.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið