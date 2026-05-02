Æðsti yfirmaður NASA: „Fylgjandi því að gera Plútó aftur að reikistjörnu“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. maí 2026 22:58 Jared Isaacman er milljarðamæringur og æðsti yfirmaður Geimvísindastofnunnar Bandaríkjanna. EPA Jared Isaacman, æðsti yfirmaður Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA), vill að Plútó verði skilgreind sem reikistjarna á ný. Næstum tveir áratugir eru liðnir síðan að himintunglið var svipt titlinum. Það var í ágúst árið 2006 sem 2500 stjörnufræðingar frá 75 löndum komu sér saman um nýja skilgreiningu á reikistjörnu sem útilokaði Plútó sem þá var talin níunda reikistjarnan. Ákveðið var að endurskoða skilgreininguna eftir að hnöttur fannst talsvert lengra frá sólinni en Plútó og var hann nokkuð stærri en dvergreikistjarnan. Sjá nánar: Plútó er ekki lengur ein reikistjarnanna Það var fyrst í viðtali við blaðamann Daily Mail sem Isaacman sagði að „gera ætti Plútó að reikistjörnu á ný“ og var hann þar að taka undir orð Trumps. Himinhnettir þurfa að uppfylla þrjú skilyrði til að teljast reikistjörnur: 1. Vera á braut um sólina 2. Hafa nægilegan þyngdarkraft til að vera því sem næst hnattlaga 3. Hafa fjarlægt allt efni í næsta nágrenni við braut sína Hann ítrekaði orð sín á þingfundi öldungadeildar Bandaríkjanna í vikunni en þar var fjárhagsáætlun Geimvísindastofnunarinnar til umræðu sem felur í sér verulegan niðurskurð samkvæmt USA Today. Jerry Morgan, öldungadeildarþingmaður Repúblikana, greip tækifærið og spurði Isaacman út í Plútó. „Ég er mjög fylgjandi því að gera Plútó aftur að reikistjörnu,“ svaraði Isaacman. „Við myndum gjarnarn vilja opna á þessa umræðu á ný í vísindasamfélaginu.“ Isaacman tók við stöðu yfirmanns NASA eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti skipaði hann í embættið í desember 2025. Hann er milljarðamæringur og mikill áhugamaður um geiminn en hann var einn þeirra sem fóru í fyrstu borgaralegu geimgönguna í fyrra. Bandaríkin Geimurinn Plútó Mest lesið Töluverður viðbúnaður lögreglu í Kópavogi Innlent „Þetta á náttúrulega ekki að gerast“ Innlent Verkalýðsfélögin úrelt og þau hefði mátt leggja niður um aldamótin Innlent „Í versta falli alvarleg forréttindablinda“ Innlent Gulu hjólunum stillt upp á slysstöðum Innlent Leist ekki á tillögu um opnun Hormússunds Erlent Þúsundir hermanna kallaðir heim frá Þýskalandi Erlent „Mjög gott að við höfum náð að slíðra sverðin“ Innlent Glapræði að fella niður einu ferð dagsins: „Er öllum sama þó Grímsey fari í eyði?“ Innlent Vinna að spálíkani til að skima sjálfvirkt fyrir vannæringu Innlent Fleiri fréttir Handtekinn eftir að rottueitur fannst í barnamat Leist ekki á tillögu um opnun Hormússunds Segir Nato nú reyna að skilja ákvörðun um að afturkalla herafla Segir stríðsrekstri lokið og smeygir sér framhjá reglum Þúsundir hermanna kallaðir heim frá Þýskalandi „Slátrarinn frá Bosníu“ við dauðans dyr Ákærður fyrir að hafa stungið tvo gyðinga Safna í sérstakt sjóherlið á Norðurslóðum Vilja nú alþjóðlegt samstarf um Hormússund Ekkert fararsnið á Rússum í Malí Mamdani vill að Bretar skili Koh-i-Noor Bútaði líkið í sundur í uppblásinni sundlaug Trump segist vera að íhuga að draga saman seglin í Þýskalandi Áttu langt símtal Repúblikanar vinna orrustu í kjördæmastríðinu Byltingarvörðurinn herðir tökin á stjórnartaumunum Einn handtekinn grunaður um stunguárás gegn gyðingum Íslenskir jöklar töpuðu mestu í Evrópu Þingmenn klöppuðu óspart fyrir konunginum Afhroð Rússa í Malí: Vígamenn segjast stjórna stórum hluta landsins Ásýnd Trump mun prýða viðhafnarútgáfu vegabréfsins Fyrrverandi forstjóri FBI ákærður fyrir líflátshótun í garð Trump Einn skæðasti glæpamaður Mexíkó gómaður í fráveituröri Játaði að hafa skipulagt hryðjuverk á tónleikum Swift „Mamma mín var skotin í Karli, trúið þið því?“ Repúblikanar fylgja Trump: Árásin sögð sýna nauðsyn þess að klára veislusalinn Aftökum fjölgaði verulega í kórónuveirufaraldrinum Rússnesk lúxussnekkja fór um Hormús-sund án vandræða Konungshjónin komin vestur um haf og Karl ávarpar þingið í dag Merz segir Írani spila með Bandaríkjastjórn Sjá meira