Æðsti yfir­maður NASA: „Fylgjandi því að gera Plútó aftur að reiki­stjörnu“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Jared Isaacman er milljarðamæringur og æðsti yfirmaður Geimvísindastofnunnar Bandaríkjanna. EPA

Jared Isaacman, æðsti yfirmaður Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA), vill að Plútó verði skilgreind sem reikistjarna á ný. Næstum tveir áratugir eru liðnir síðan að himintunglið var svipt titlinum. 

Það var í ágúst árið 2006 sem 2500 stjörnufræðingar frá 75 löndum komu sér saman um nýja skilgreiningu á reikistjörnu sem útilokaði Plútó sem þá var talin níunda reikistjarnan. Ákveðið var að endurskoða skilgreininguna eftir að hnöttur fannst talsvert lengra frá sólinni en Plútó og var hann nokkuð stærri en dvergreikistjarnan. 

Það var fyrst í viðtali við blaðamann Daily Mail sem Isaacman sagði að „gera ætti Plútó að reikistjörnu á ný“ og var hann þar að taka undir orð Trumps. 

Himinhnettir þurfa að uppfylla þrjú skilyrði til að teljast reikistjörnur:

1. Vera á braut um sólina

2. Hafa nægilegan þyngdarkraft til að vera því sem næst hnattlaga

3. Hafa fjarlægt allt efni í næsta nágrenni við braut sína

Hann ítrekaði orð sín á þingfundi öldungadeildar Bandaríkjanna í vikunni en þar var fjárhagsáætlun Geimvísindastofnunarinnar til umræðu sem felur í sér verulegan niðurskurð samkvæmt USA Today. Jerry Morgan, öldungadeildarþingmaður Repúblikana, greip tækifærið og spurði Isaacman út í Plútó.

„Ég er mjög fylgjandi því að gera Plútó aftur að reikistjörnu,“ svaraði Isaacman.

„Við myndum gjarnarn vilja opna á þessa umræðu á ný í vísindasamfélaginu.“

Isaacman tók við stöðu yfirmanns NASA eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti skipaði hann í embættið í desember 2025. Hann er milljarðamæringur og mikill áhugamaður um geiminn en hann var einn þeirra sem fóru í fyrstu borgaralegu geimgönguna í fyrra. 

