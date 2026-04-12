Veður

Má búast við mikilli úr­komu á Aust­fjörðum

Freyja Þórisdóttir skrifar
Í athugasemd veðurfræðings segir: Talsverð eða mikil úrkoma á Austfjörðum til fyrramáls. Rigning á láglendi en snjókoma til fjalla. Vísir/Vilhelm

Nú færast skil yfir norðurhluta landsins sem valda snjókomu, slyddu eða rigningu, einkum norðan- og austanlands. Í dag má svo búast við að vind lægi smátt og smátt í flestum landshlutum en áfram verður hvasst norðvestanlands með snjókomu fram á kvöld og nótt. Mildasta veðrið verður að finna sunnantil á landinu, þurrt að mestu en spáir fyrir einhverjum skúrum.

Þetta er meðal þess sem kemur fram á vef Veðurstofu Íslands. Þar spáir einnig norðaustan og austan 5-13 m/s um og eftir hádegi, en 13-20 m/s norðvestantil fram á kvöld.

Áfram helst hiti yfir frostmarki og fer hann mest upp í níu stig. Svo segir að á mánudag og þriðjudag verði fremur hægar breytilegar áttir í flestum landshlutum og dálitlar skúrir, en yfirleitt úrkomuminna norðan jökla.

Spákort fyrir klukkan fjögur í dag.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag: Suðlæg eða breytileg átt, 3-10 m/s, en strekkingur norðvestantil fram á kvöld. Víða dálítil rigning eða slydda með köflum, en þurrt að mestu norðan jökla síðdegis. Hiti 2 til 8 stig, en um og undir frostmarki í innsveitum norðan- og austanlands.

Á þriðjudag: Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og þurrt að mestu, en rigning eða slydda sunnan- og suðaustantil. Bætir í vind og úrkomu þar með kvöldinu. Hiti breytist lítið.

Á miðvikudag: Norðaustan- og austan 8-15 með rigningu eða slyddu, einkum suðaustantil, en lengst af úrkomulítið norðvestanlands. Lægir með kvöldinu. Hiti 2 til 10 stig.

Á fimmtudag: Sunnan gola eða stinningsgola og rigning með köflum, en þurrt að mestu norðvestanlands. Hiti 1 til 8 stig.

Á föstudag: Útlit fyrir hæga suðlæga átt og smáskúrir sunnan- og vestanlands, en annars bjart með köflum. Hiti 2 til 7 stig.

