Veður

Út­lit fyrir vor­veður á næstu dögum

Freyja Þórisdóttir skrifar
Í fyrramálið tekur að lægja og er spáð minni úrkomu um mestallt land síðdegis á morgun.
Hiti mun ná allt að níu stigum næstu daga en í dag nálgast víðáttumikil og djúp lægð landið úr suðaustri og því má búast við vaxandi norðaustanátt fram eftir degi. Mjög hvasst verður í Öræfum um tíma í kvöld og geta hviður farið upp í allt að 35 m/s.

Þetta er meðal þess sem kemur fram á vef Veðurstofu Íslands. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að í kvöld verði allhvasst við Öræfi en hægari vindur norðaustanlands.

Þar er einnig biðlað til þeirra ökumanna sem verða á ferðinni í kvöld um að fylgjast vel með staðarspám en á svæðinu geta skapast varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, svo sem húsbíla og vörubíla.

Búast má við dálitlu éli og slyddu norðan- og austantil, en snjókomu, slyddu eða rigningu síðdegis. Á morgun tekur svo að lægja um landið sunnan- og austanvert með rigningu eða slyddu. Hiti frá frostmarki og allt að níu stigum.

Útlit er svo fyrir hlýrra og rólegra vorveður í flestum landshlutum fram í miðja næstu viku.

Spákort fyrir klukkan 18:00.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag: Norðan og norðaustan 13-20 m/s með snjókomu eða slyddu og rigningu, en lægir smám saman sunnan- og austanlands. Dregur úr úrkomu norðanlands síðdegis. Hiti 1 til 7 stig.

Á mánudag: Norðaustan 10-18 og snjókoma eða slydda norðvestantil, annars hægari og víða rigning, skúrir eða slydda með ströndinni, en bjart með köflum suðvestanlands. Hiti breytist lítið.

Á þriðjudag: Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og þurrt að mestu, en rigning eða slydda suðaustan og austantil. Bætir í vind og úrkomu sunnan- og austantil með kvöldinu. Hiti um og undir frostmarki fyrir norðan, en 2 til 8 stig syðra.

Á miðvikudag: Strekkings eða allhvöss norðaustan- og austanátt með rigningu eða slyddu, einkum austanlands, en lengst af úrkomulítið norðvestanlands. Heldur hlýnandi.

Á fimmtudag: Útlit fyrir ákveðna suðaustlæga átt og rigningu, einkum suðvestantil, en bjart með köflum norðanlands. Lægir með deginum og dregur úr úrkomu. Kólnandi.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið