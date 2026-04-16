Víða skúrir en hiti gæti skriðið yfir tólf stig

Dálítið úrkomusvæði liggur nú yfir austanverðu landinu fram eftir degi og gæti legið þoka eða súld sums staðar eftir að úrkomubakkinn hverfur.
Á vef Veðurstofunnar segir að suðvestantil megi gera ráð fyrir stöku skúrum en líklega verði það Norðvesturland og Vestfirðir sem sjái hvað mest til sólar í dag.
„Annars verður vindur hægur í öllum landshlutum og hiti gæti skriðið yfir 12 stig þar sem best lætur en flestir munu upplifa hita á bilinu 5 til 10 stig.
Á morgun verður ansi áþekkt veður og í dag, en þó minni líkur á þoku austantil á landinu. Annað kvöld nálgast svo lægð og hvessir af norðaustri samhliða því að skilin koma inná austurhluta landsins.
Líkur eru á að sú úrkoma falli sem rigning eða slydda á láglendi en snjókoma til fjalla þannig að hitatölur eru almennt á niðurleið í bili,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar.
Á föstudag: Hæg suðlæg eða breytileg átt og víða þurrt, en yfirleitt léttskýjað á Norðausturlandi. Hiti 5 til 10 stig. Norðan 3-8 m/s og fer að rigna austanlands seint um kvöldið og kólnar í veðri.
Á laugardag: Norðvestan 5-13 m/s og rigning eða slydda á Norður- og Austurlandi til kvölds og snjókoma til fjalla, en rofar síðan til. Hægari og skýjað með köflum annars staðar. Hiti 1 til 8 stig, mildast suðaustanlands.
Á sunnudag: Fremur hæg suðaustlæg átt og lítilsháttar væta, en víða bjartviðri fyrir norðan og austan. Hiti 3 til 8 stig.
Á mánudag: Útlit fyrir suðvestanátt með rigningu eða slyddu, en lengst af þurrviðri um landið austanvert. Úrkomulaust seint um kvöldið. Kólnar um tíma.
Á þriðjudag og miðvikudag: Vestlæg átt og skýjað við vesturströndina, en annars bjartviðri. Fremur hlýtt.