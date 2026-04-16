Víða skúrir en hiti gæti skriðið yfir tólf stig

Atli Ísleifsson skrifar
Víðast verður hægur vindur í öllum landshlutum og gæti hiti skriðið yfir tólf stig. Vísir/Vilhelm

Dálítið úrkomusvæði liggur nú yfir austanverðu landinu fram eftir degi og gæti legið þoka eða súld sums staðar eftir að úrkomubakkinn hverfur.

Á vef Veðurstofunnar segir að suðvestantil megi gera ráð fyrir stöku skúrum en líklega verði það Norðvesturland og Vestfirðir sem sjái hvað mest til sólar í dag.

„Annars verður vindur hægur í öllum landshlutum og hiti gæti skriðið yfir 12 stig þar sem best lætur en flestir munu upplifa hita á bilinu 5 til 10 stig.

Á morgun verður ansi áþekkt veður og í dag, en þó minni líkur á þoku austantil á landinu. Annað kvöld nálgast svo lægð og hvessir af norðaustri samhliða því að skilin koma inná austurhluta landsins. 

Líkur eru á að sú úrkoma falli sem rigning eða slydda á láglendi en snjókoma til fjalla þannig að hitatölur eru almennt á niðurleið í bili,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar.

Spákort fyrir klukkan 14 í dag.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á föstudag: Hæg suðlæg eða breytileg átt og víða þurrt, en yfirleitt léttskýjað á Norðausturlandi. Hiti 5 til 10 stig. Norðan 3-8 m/s og fer að rigna austanlands seint um kvöldið og kólnar í veðri.

Á laugardag: Norðvestan 5-13 m/s og rigning eða slydda á Norður- og Austurlandi til kvölds og snjókoma til fjalla, en rofar síðan til. Hægari og skýjað með köflum annars staðar. Hiti 1 til 8 stig, mildast suðaustanlands.

Á sunnudag: Fremur hæg suðaustlæg átt og lítilsháttar væta, en víða bjartviðri fyrir norðan og austan. Hiti 3 til 8 stig.

Á mánudag: Útlit fyrir suðvestanátt með rigningu eða slyddu, en lengst af þurrviðri um landið austanvert. Úrkomulaust seint um kvöldið. Kólnar um tíma.

Á þriðjudag og miðvikudag: Vestlæg átt og skýjað við vesturströndina, en annars bjartviðri. Fremur hlýtt.

