Hitinn nær upp í tíu stig Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 18. apríl 2026 07:36 Hiti á landinu verður á bilinu þrjú til tíu stig í dag. Vísir/Anton Brink Veðurstofa Íslands spáir hita þrjú til tíu stig í dag, heitast á suðausturlandi. Úrkomubakki liggur yfir Austurlandi, norðvestan kaldi eða strekkingur. Þá verður norðvestanátt austantil, átta til fimmtán metrar á sekúndu, með rigningu eða slyddu með köflum. Seinnipartinn mun draga úr vindi og stytta upp og draga úr vindi. Á Vesturlandi verður hæg breytileg átt og bjart að mestu. Í kvöld tekur síðan til að frysta. Á morgun verður hitinn fjögur til tíu stig yfir daginn og en lægð frá Grænlandshafi beinir suðaustlægri átt til landsins, kalda eða strekking og smáskúri suðvestan- og vestantil. Á Norður- og Ausutrlandi verður hægri vindur og nokkuð bjart. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag:Suðaustan 8-15 m/s og smáskúrir suðvestan- og vestantil. Hægari vindur í öðrum landshlutum og bjart með köflum. Hiti 4 til 10 stig að deginum.Á mánudag:Sunnan 5-13 vestast á landinu, annars hægari vindur. Súld með köflum, en yfirleitt léttskýjað á Norður- og Austurlandi. Hiti 5 til 12 stig yfir daginn.Á þriðjudag og miðvikudag:Suðvestan 8-13 norðvestantil, annars hægari vindur. Skýjað vestanlands og líkur á súld, en léttskýjað um landið austanvert. Áfram milt.Á fimmtudag (sumardagurinn fyrsti):Suðvestan- og vestanátt, skýjað og sums staðar dálítil væta, en lengst af þurrt og bjart um landið austanvert. Hiti 5 til 12 stig.Á föstudag:Vestlæg átt og súld eða dálítil rigning með köflum, en léttskýjað um landið suðaustanvert.