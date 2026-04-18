Hitinn nær upp í tíu stig

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hiti á landinu verður á bilinu þrjú til tíu stig í dag. Vísir/Anton Brink

Veðurstofa Íslands spáir hita þrjú til tíu stig í dag, heitast á suðausturlandi. Úrkomubakki liggur yfir Austurlandi, norðvestan kaldi eða strekkingur. 

Þá verður norðvestanátt austantil, átta til fimmtán metrar á sekúndu, með rigningu eða slyddu með köflum. Seinnipartinn mun draga úr vindi og stytta upp og draga úr vindi. Á Vesturlandi verður hæg breytileg átt og bjart að mestu. Í kvöld tekur síðan til að frysta.

Á morgun verður hitinn fjögur til tíu stig yfir daginn og en lægð frá Grænlandshafi beinir suðaustlægri átt til landsins, kalda eða strekking og smáskúri suðvestan- og vestantil. Á Norður- og Ausutrlandi verður hægri vindur og nokkuð bjart.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag:

Suðaustan 8-15 m/s og smáskúrir suðvestan- og vestantil. Hægari vindur í öðrum landshlutum og bjart með köflum. Hiti 4 til 10 stig að deginum.

Á mánudag:

Sunnan 5-13 vestast á landinu, annars hægari vindur. Súld með köflum, en yfirleitt léttskýjað á Norður- og Austurlandi. Hiti 5 til 12 stig yfir daginn.

Á þriðjudag og miðvikudag:

Suðvestan 8-13 norðvestantil, annars hægari vindur. Skýjað vestanlands og líkur á súld, en léttskýjað um landið austanvert. Áfram milt.

Á fimmtudag (sumardagurinn fyrsti):

Suðvestan- og vestanátt, skýjað og sums staðar dálítil væta, en lengst af þurrt og bjart um landið austanvert. Hiti 5 til 12 stig.

Á föstudag:

Vestlæg átt og súld eða dálítil rigning með köflum, en léttskýjað um landið suðaustanvert.

