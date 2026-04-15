Veður

Norð­austan strekkingur og rigning

Atli Ísleifsson skrifar
Hiti verður á bilinu þrjú til tíu stig í dag.
Hiti verður á bilinu þrjú til tíu stig í dag. Vísir/Vilhelm

Veðurstofan gerir ráð fyrir að nú með morgninum megi víða búast við austan- og norðaustan strekkingi með rigningu. Eftir hádegi mun svo hins vegar lægja víða og stytta upp á vestanverðu landinu, en áfram verður vætusamt austantil.

Á vef Veðurstofunnar segir að hitinn verði þrjú til tíu stig að deginum, svalast á Norðausturlandi.

„Á morgun er útlit fyrir hægviðri um allt land. Þungbúið og dálítil súld norðaustan- og austanlands. Skýjað með köflum í öðrum landshlutum og sums staðar lítilsháttar skúrir. Hiti 3 til 10 stig að deginum, svalast á Norðausturlandi.

Áfram er útlit fyrir hæglætisveður á föstudaginn. Smávegis skúrir á Suður- og Vesturlandi, en það ætti að vera þurrt í öðrum landshlutum. Hitinn þokast aðeins niður á við,“ segir á vef Veðurstofunnar.

Spákort fyrir klukkan 14 í dag.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á fimmtudag: Hæg breytileg átt. Dálítil væta með köflum, en yfirleitt þurrt á norðvestanverðu landinu. Hiti 4 til 10 stig að deginum.

Á föstudag: Fremur hæg suðlæg átt og smáskúrir, en yfirleitt léttskýjað á Norður- og Austurlandi. Hiti breytist lítið.

Á laugardag: Norðvestan 5-13 m/s, hvassast við austurströndina. Þurrt að kalla sunnan- og vestanlands. Rigning eða slydda annars staðar, en víða úrkomulaust um kvöldið. Heldur kólnandi.

Á sunnudag: Suðlæg átt og lítilsháttar væta á Suður- og Vesturlandi, en bjartviðri fyrir norðan og austan. Hiti 2 til 8 stig.

Á mánudag: Sunnanátt með rigningu eða slyddu, en þurrt um landið norðaustanvert. Hiti 1 til 7 stig.

Á þriðjudag: Vestlæg átt og bjartviðri, en skýjað vestanlands. Hlýnandi veður.

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið