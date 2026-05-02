Í gær, verkalýðsdaginn 1. maí, voru starfsmenn starfandi við uppbyggingu íbúðarblokka vestan við Hlíðarenda, á Valsreitnum svokallaða. Íbúðirnar eru reistar á vegum Bjargs, húsnæðissjálfseignarstofnunar sem ætlað er að reisa íbúðir án hagnaðarmarkmiða.
Bjarg íbúðafélag er húsnæðissjálfseignarstofnun stofnuð af ASÍ og BSRB og á síðu félagsins segir að því sé ætlað að tryggja tekjulágum einstaklingum og fjölskyldum á vinnumarkaði aðgengi að öruggu íbúðarhúsnæði í langtímaleigu.
„Þetta er ekki búið að koma inn á borð, en það sem ég segi bara er að við höfum ekki greinilega fylgst með þessum undirverktökum okkar. Við ætlumst til þess að hvort sem það eru menn að vinna fyrir okkur eða aðra að það sé frí á 1. maí. Þetta er frídagur verkalýðsins,“ segir Friðbjörn A. Hermannsson forseti ASÍ í samtali við blaðamann Vísis.
Þá segist hann ekki vera búinn að setja sig almennilega inn í málið en að hann geri fastlega ráð fyrir því að Björn Traustason, framkvæmdastjóri Bjargs, muni setja sig í samband við verktakann strax eftir helgi.
„Þetta er ekki tekið til baka þannig að við bara minnum á að þetta er frídagur allra, hvort sem það eru erlendir starfsmenn eða íslenskir,“ segir hann og bætir við að þrátt fyrir að þau hjá ASÍ og BSRB fylgist ekki mjög grannt með allri starfsemi Bjargsins þá eigi svona lagað ekki að koma fyrir.
„Við náttúrulega göngum ekki daglega á milli vinnustaða þar sem er verið að vinna hjá Bergi en þetta á bara ekki að gerast. Ekki frekar en að verslanir eiga að vera opnar,“ segir Friðbjörn og tekur undir með þeim sem hafa haft orð á því að málið sé að vissu leyti vandræðalegt.
„Já, þetta lúkkar ekki vel,“ segir hann.