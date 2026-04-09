Víða skúrir og hvessir eftir há­degi

Atli Ísleifsson skrifar
Hiti verður þrjú til átta stig.
Hiti verður þrjú til átta stig. Vísir/Vilhelm

Veðurstofan gerir ráð fyrir sunnan og suðvestan vindi í dag, fimm til þrettán metrum á sekúndu en aðeins hvassari eftir hádegi.

Á vef Veðurstofunnar segir að það verði skúrir á sunnan- og vestanverðu landinu, en þurrt að kalla norðaustantil.

Hiti verður þrjú til átta stig yfir daginn en það fer að kólna seint í dag með slydduéljum og eru líkur á éljum seint í kvöld.



„Hægt minnkandi suðvestanátt á morgun, fyrst sunnanlands. Suðlæg átt 3-8 undir kvöld. Stöku él á víð og dreif, en styttir upp eftir hádegi. Hiti 1 til 6 stig,“ segir á vef Veðurstofunnar.

Spákort fyrir klukkan 14 í dag.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á föstudag: Suðvestan 5-13 m/s og stöku él framan af degi. Lægir síðdegis og víða þurrt og bjart veður. Hiti yfirleitt 0 til 5 stig að deginum, en víða frost um kvöldið.

Á laugardag: Vaxandi norðaustan- og norðanátt, 10-18 undir kvöld. Snjókoma eða slydda austanlands og síðar einnig á norðanverðu landinu, en þurrt að mestu suðvestantil. Hiti 0 til 5 stig, en vægt frost á Vestfjörðum.

Á sunnudag: Fremur hæg austlæg eða breytileg átt, en norðaustan 8-15 vestast framan af degi. Skúrir eða slydduél sunnan- og austantil, en snjókoma með köflum norðvestantil fram á kvöld. Þurrt að kalla í öðrum landshlutum. Hiti 0 til 5 stig að deginum.

Á mánudag: Norðlæg eða breytileg átt og él eða slydduél, en bjartviðri sunnantil á landinu. Hiti breytist lítið.

Á þriðjudag: Hæg breytileg átt og dálitlar skúrir eða él á víð og dreif, en styttir upp sunnan heiða. Hiti 0 til 5 stig yfir daginn.

Á miðvikudag: Vaxandi austanátt og þykknar upp, rigning eða slydda síðdegis, en lengst af þurrt á Norðurlandi. Hlýnar í veðri, hiti 2 til 7 stig seinnipartinn.

