Smálægðir á sveimi og hvessir á morgun

Atli Ísleifsson skrifar
Smálægðir verða á sveimi kringum landið í dag og á morgun og má þá gera ráð fyrir fremur hægum austlægum vindum í flestum landshlutum og víða rigningu eða skúrum. Þó verður þurrt að mestu norðan jökla á morgun.

Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar. Gera má ráð fyrir þremur til tíu metrum á sekúndu en norðaustan 10 til 18 metrum á Vestfjörðum fram eftir degi. Lægir þar síðdegis.

Hiti verður á bilinu einn til níu stig, en frystir víða norðan- og austanlands undir kvöld.

Á þriðjudagskvöld nálgast úrkomuskil landið úr suðri og verður vindur þar á bilinu 15-23 m/s aðfaranótt miðvikudags, hvassast í Öræfum. Fljótlega dregur úr vindi undir morgun. Útlit er fyrir talsvert mikla rigningu suðaustan- og austantil fram yfir hádegi, en síðdegis fer að létta til austanlands.

Þegar skilin ganga yfir hlýnar heldur frá því sem áður var, með hita allt að 10 stigum í flestum landshlutum. Þetta hlýja loft virðist þó ætla að víkja fyrir heldur kaldara lofti sem færist yfir vesturhluta landsins seinnipart vikunnar. Þá munu hægar suðlægar, en úrkomulitlar, áttir ráða ríkjum.

Spákort fyrir klukkan 14.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á þriðjudag: Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 m/s. Rigning eða slydda með köflum sunnan og suðaustantil en annars skýjað með köflum og þurrt að mestu. Austan 10-18 og rigning suðaustantil um kvöldið, hvassast syðst og í Öræfum. Hiti 2 til 10 stig.

Á miðvikudag: Austlæg eða breytileg átt, víða kaldi eða stinningskaldi og rigning, en talsverð úrkoma suðaustan- og austanlands. Lægir síðdegis og dregur úr úrkomu. Hiti 2 til 10 stig.

Á fimmtudag: Sunnan 3-10 og rigning með köflum en yfirleitt bjart með köflum á Norður- og Suðausturlandi.

Hiti 2 til 9 stig.

Á föstudag: Hæg suðlæg átt og smáskúrir sunnan- og vestanlands, en annars bjart með köflum. Hiti 2 til 7 stig.

Á laugardag: Útlit fyrir fremur hæga suðlæga átt og rigningu, en þurrt að mestu norðaustanlands. Hiti breytist lítið.

Á sunnudag: Útlit fyrir fremur hæga norðlæga eða breytilega átt og skýjað með köflum. Hiti breytist lítið.

