Smálægðir á sveimi og hvessir á morgun

Smálægðir verða á sveimi kringum landið í dag og á morgun og má þá gera ráð fyrir fremur hægum austlægum vindum í flestum landshlutum og víða rigningu eða skúrum. Þó verður þurrt að mestu norðan jökla á morgun.
Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar. Gera má ráð fyrir þremur til tíu metrum á sekúndu en norðaustan 10 til 18 metrum á Vestfjörðum fram eftir degi. Lægir þar síðdegis.
Hiti verður á bilinu einn til níu stig, en frystir víða norðan- og austanlands undir kvöld.
Á þriðjudagskvöld nálgast úrkomuskil landið úr suðri og verður vindur þar á bilinu 15-23 m/s aðfaranótt miðvikudags, hvassast í Öræfum. Fljótlega dregur úr vindi undir morgun. Útlit er fyrir talsvert mikla rigningu suðaustan- og austantil fram yfir hádegi, en síðdegis fer að létta til austanlands.
Þegar skilin ganga yfir hlýnar heldur frá því sem áður var, með hita allt að 10 stigum í flestum landshlutum. Þetta hlýja loft virðist þó ætla að víkja fyrir heldur kaldara lofti sem færist yfir vesturhluta landsins seinnipart vikunnar. Þá munu hægar suðlægar, en úrkomulitlar, áttir ráða ríkjum.
Á þriðjudag: Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 m/s. Rigning eða slydda með köflum sunnan og suðaustantil en annars skýjað með köflum og þurrt að mestu. Austan 10-18 og rigning suðaustantil um kvöldið, hvassast syðst og í Öræfum. Hiti 2 til 10 stig.
Á miðvikudag: Austlæg eða breytileg átt, víða kaldi eða stinningskaldi og rigning, en talsverð úrkoma suðaustan- og austanlands. Lægir síðdegis og dregur úr úrkomu. Hiti 2 til 10 stig.
Á fimmtudag: Sunnan 3-10 og rigning með köflum en yfirleitt bjart með köflum á Norður- og Suðausturlandi.Hiti 2 til 9 stig.
Á föstudag: Hæg suðlæg átt og smáskúrir sunnan- og vestanlands, en annars bjart með köflum. Hiti 2 til 7 stig.
Á laugardag: Útlit fyrir fremur hæga suðlæga átt og rigningu, en þurrt að mestu norðaustanlands. Hiti breytist lítið.
Á sunnudag: Útlit fyrir fremur hæga norðlæga eða breytilega átt og skýjað með köflum. Hiti breytist lítið.