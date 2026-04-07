Veður

Önnur lægð nálgast landið

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Það er rigning í kortunum. vísir/vilhelm

Veðurstofa Íslands spáir sunnan þrettán til tuttugu metrum á sekúndu og rigningu eða skúrum. Hiti þrjú til tíu stig.

Hins vegar verður að mestu þurrt norðaustanlands auk þess sem hlýjast verður á Norðurlandi.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að fyrripartinn í dag verði lægð stödd vestur af landinu og því sé útlit fyrir allhvassa eða hvassa og fremur hlýja sunnanátt með skúrum. 

Á morgun er von á næstu lægð með hvassviðri, rigningu og mildu veðri. Hún er ekki talin vera eins hvöss og sú sem reið yfir landið í gær.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á miðvikudag:

Suðaustan 8-18 m/s og rigning eða skúrir, hvassast austast. Úrkomulítið á Norðausturlandi. Hiti 2 til 7 stig.

Á fimmtudag:

Suðvestan 5-13 m/s og skúrir eða slydduél, en bjart með köflum og þurrt að kalla norðaustantil. Hiti 1 til 6 stig.

Á föstudag:

Ákveðin austan- og norðaustanátt með rigningu eða slyddu á austurhluta landsins, en annars stöku skúrir eða slydduél. Hiti um og yfir frostmarki.

Á laugardag:

Norðlæg eða breytileg átt og rigning austantil, en snjókoma eða slydda á norðvestanverðu landinu. Úrkomulítið syðra. Heldur kólnandi.

Á sunnudag og mánudag:

Útlit fyrir norðanátt, él og vægt frost, en bjart á köflum, yfirleitt þurrt og hiti yfir frostmarki sunnan heiða að deginum.

