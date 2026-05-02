Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn í Austurríki eftir að rottueitur fannst í barnamat frá HiPP. Forstjóri fyrirtækisins segir að maðurinn hafi sent kröfu um háa fjárhæð á netfang sem er einungis skoðað á tveggja vikna fresti.
Fyrir tveimur vikum innkallaði HiPP heila vörulínu af gulrótar- og kartöflumauki eftir að rottueitur fannst í einni krukkunni. Alls fundust fimm krukkur með eitri í Austurríki, Tékklandi og Slóvakíu.
Einn er núna í haldi lögreglu í tengslum við málið en lögreglan hefur ekki viljað veita nánari upplýsingar um hinn grunaða.
Breska ríkisútvarpið greinir frá því að tölvupóstur þar sem krafist var tveggja milljóna evra hafi farið fram hjá starfsfólki HiPP. Forstjóri fyrirtækisins segir að samkvæmt kröfunni átti að greiða upphæðina innan sex daga frá því að tölvupósturinn var sendur. Hins vegar er umrætt tölvupósthólf einungis skoðað á tveggja til þriggja vikna fresti.
Talið er að að minnsta kosti ein krukka sé enn í umferð og eru neytendur hvattir til að gæta að skemmdum eða opnum lokum, óvenjulegri lykt eða hvítum límmiða með rauðum hring á botni glerkrukkunnar.