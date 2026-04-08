Veðurstofa Íslands spáir suðaustan átt þrettán til tuttugu metrar á sekúndu og rigningu en suðlægri átt, átta til fimmtán metrar á sekúndu og skúrir með morgninum.
Þurrt verður að mestu á Norðurlandi seinnipartinn. Hitinn verður á milli þriggja og tíu stiga, hlýjast fyrir norðan.
„Lægð dagsins er um þessar mundir vestur af landinu og heldur að okkur sunnanátt með mildu lofti og rigningarskúrum. Úrkomulítið verður fyrir norðan eins og oft vill vera í svona veðurlagi og enn er mikil leysing um allt land,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudag:Suðvestan 5-13 m/s og skúrir eða slydduél, en bjart með köflum norðaustantil. Hvassari suðvestantil seinnipartinn. Hiti 1 til 7 stig, hlýjast fyrir austan.Á föstudag:Breytileg átt, víða hæg með stöku éljum á víð og dreif, en vaxandi norðaustanátt um kvöldið og slydda eða snjókoma suðaustanlands. Hiti nærri frostmarki.Á laugardag:Norðlæg átt, hvassviðri með snjókomu eða slyddu á Vestfjörðum, en annars hægari norðlæg eða breytileg átt og skúrir eða él. Svalt norðvestantil, en annars hiti 1 til 5 stig.Á sunnudag, mánudag og þriðjudag:Útlit fyrir austlæga eða breytilega átt, dálitlar skúrir eða slydduél á víð og dreif og hita 0 til 5 stig að deginum.