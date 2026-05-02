Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hingað til hafnað miðlunartillögu Írans en í henni fólst að opnað yrði fyrir umferð um Hormússund og að herkví bandaríska hersins yrði aflétt.
Reuters greinir frá og hefur eftir háttsettum írönskum embættismanni. Samkvæmt tillögunni yrði stríðinu lokið og með tryggingu fyrir því að Ísrael og Bandaríkin myndu ekki ráðast aftur á Íran. Þá segir embættismaðurinn að Íranir hafi einnig lagt til að ræða úransauðgun sína seinna, eitthvað sem Trump vill ólmur stöðva. Þeir krefjast þó þess að Bandaríkjamenn viðurkenni rétt sinn til að auðga úran í friðsamlegum tilgangi.
Trump hefur ítrekað sagt að Íranir megi ekki búa til né eiga kjarnorkuvopn auk þess sem hann væri ósattur við nýjustu tillögu þeirra.
„Þeir eru ekki að koma með samkomulag sem við þurfum. Við ætlum að gera hlutina almennilega, við ætlum ekki að fara snemma og eiga síðan í vandræðum aftur eftir þrjú ár,“ sagði Trump á blaðamannafundi í Hvíta húsinu í gær.
Á blaðamannafundinum var einnig til umræðu hvort forsetinn þyrfti nú leyfi frá Bandaríkjaþingi til að framlengja stríðið en bandarísk lög segja að forsetinn þurfi samþykki þings fyrir áframhaldandi stríðsrekstri sextíu dögum eftir að tilkynning um slíkan rekstur barst.
Trump taldi sig þó ekki þurfa slíkt leyfi þar sem stríðsrekstrinum í Íran hefði í raun lokið þegar samið var um vopnahlé milli Bandaríkjanna og Íran í byrjun apríl.
Fjórar vikur eru liðnar síðan Ísraelar og Bandaríkjamenn hættu árásum sínum á Íran og boðað var tveggja vikna vopnahlé. Þó er enn ekki komið samkomulag um að binda enda á stríðið og hefur fjöldi ríkja fundið fyrir því.
Íranir hafa lokað fyrir umferð um Hormússund en fimmtungur af allri olíu er fluttur um sundið. Að sama skapi hafa Bandaríkjamenn komið á herkví við strendur Írans.