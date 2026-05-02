Töluverður viðbúnaður lögreglu er við Auðbrekku í Kópavogi. Ekki er það í fyrsta skipti sem lögreglan hefur haft afskipti af fólki sem á þar leið um en síðast var það vegna hátíðarhalda vélhjólaklúbbsins Hells Angels.
Ekki liggur fyrir hvort viðbúnaður lögreglunnar sé vegna viðburðar Hells Angels þar sem ekki náðist í fulltrúa lögreglunnar við vinnslu fréttarinnar.
Í september 2025 var lögreglan, auk sérsveitar Ríkislögreglustjóra, með sérstaka aðgerð við Auðbrekku vegna veislu vélhjólaklúbbsins. Þar voru þrír handteknir. Engum var meinaður aðgangur að gleðskapnum en sömuleiðis fékk enginn að fara inn nema leitað væri á honum fyrst.
Í kjölfar þess heimsóttu blaðamaður og fréttaljósmyndari Heimildarinnar eina slíka veislu í október, þar sem lögreglan var einnig með eftirlit, og sagði ónefndur lögreglumaður að eftirlitið væri tilkomið vegna ábendinga frá Europol.
Vélhjólasamtök á borð við Hells Angels, Bandidos og fleiri eru skilgreind sem skipulögð glæpasamtök af Europol.