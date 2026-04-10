Minnkandi vindur og stöku él Atli Ísleifsson skrifar 10. apríl 2026 07:09 Hiti verður yfirleitt á bilinu núll til fimm stig yfir daginn. Vísir/Vilhelm Dagurinn í dag byrjar með minnkandi vindi og stöku éljum á víð og dreif. Það mun létta til á norðanverðu landinu, en einnig sunnanlands eftir hádegi. Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar. Þar segir að það verði suðlæg átt, þrjú til átta metrar á sekúndu og léttskýjað seint í dag. Hiti verður yfirleitt á bilinu núll til fimm stig yfir daginn. „Hæg norðlæg átt í nótt. Dálítil él á norðvestanverðu landinu, en stjörnubjart að mestu í öðrum landshlutum. Á morgun er lægð komin norðvestur af Írlandi. Vaxandi norðaustanátt hérlendis, 10-18 m/s undir kvöld, en aðeins hvassara í vindstrengjum á Suðausturlandi. Stöku él eða slydduél á norðan- og austanverðu landinu, en annars léttskýjað. Skil nálgast landið eftir hádegi og þá byrja að snjóa fyrir austan, en slydda eða rigning á lálendi. Hiti 0 til 8 stig, hlýjast undir Eyjafjöllum," segir í hugleiðingum veðurfræðings. Spákort fyrir klukkan 14.Veðurstofan Veðurhorfur á landinu næstu daga Á laugardag: Vaxandi norðaustan- og norðanátt, 10-18 m/s undir kvöld, en sums staðar hvassari suðaustantil. Snjókoma eða slydda á austanverðu landinu síðdegis, lítilsháttar él norðantil, en bjartviðri sunnan heiða. Hiti 0 til 5 stig yfir daginn, mildast syðst. Á sunnudag: Austlæg eða breytileg átt 3-10, en norðan 10-18 á vestanverðu landinu fram undir kvöld. Allvíða snjókoma eða slydda fyrir hádegi, en úrkomulítið sunnanlands. Dregur úr úrkomu síðdegis, en aftur snjókoma eða slydda austanlands um kvöldið. Hiti breytist lítið. Á mánudag: Norðlæg eða breytileg átt 5-10, en 10-15 norðvestantil. Él eða slydduél, en bjartviðri sunnan heiða. Hiti 0 til 8 stig, hlýjast sunnantil. Á þriðjudag: Norðaustlæg eða breytileg átt og dálítil snjókoma eða slydda, en þurrt að mestu inn til landsins. Hiti svipaður áfram. Á miðvikudag: Austan- og norðaustanátt og skýjað. Rigning eða snjókoma, en úrkomulítið norðantil fram á kvöld. Hiti 0 til 5 stig. Á fimmtudag: Útlit fyrir breytilega átt. Allvíða rigning eða slydda með köflum. Norðanátt með éljum og kólnandi veðri um kvöldið en styttir upp sunnan heiða.