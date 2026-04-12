Gular og appelsínugular viðvaranir voru orðnar daglegt brauð um miðbik marsmánaðar. Í samantekt Veðurstofu Íslands segir að flesta daga mánaðarins hafi einhvers konar veðurviðvaranir verið í gildi einhvers staðar á landinu.
Samgöngutruflanir, björgunarsveitaraðgerðir og snjóflóð voru mikið í fréttum í mars enda með eindæmum úrkomu- og umhleypingasamur mánuður. Á vef Veðurstofu má lesa um tíðarfar í mars en þar segir meðal annars að mars hafi að meðallagi verið kaldari en undanfarinn áratug.
„Töluvert var um að veður og færð yllu vandræðum. Mánuðurinn hófst með stórhríð á Austurlandi með tilheyrandi samfélagsáhrifum og samgöngutruflunum,“ segir í samantekt Veðurstofunnar.
Þá er einnig greint frá því að oftar en ekki hafi verið „einhvers konar veðurviðvörun í gildi einhvers staðar á landinu“ en þær töldu á annan tug.
Meðalhiti í Reykjavík mældist 0,2 stig í mars. Það er 1,0 stigi undir meðallagi 1991 til 2020 og 1,5 stigi undir meðallagi síðustu tíu ára. Að tiltölu var kaldast á vesturhluta landsins. Hlýjast var að tiltölu á Austfjörðum en þar mældist meðalhitinn lítillega yfir meðallagi undanfarins áratugar á nokkrum veðurstöðvum.
Ef litið er tíðarfar yfir allan veturinn má sjá að hann mældist alls ekki kaldur þegar á heildina er litið. Í Reykjavík voru alhvítir dagar vetrarins 27, sem er 20 færri en að meðaltali 1991 til 2020. Langflestir alhvítu daganna í Reykjavík voru í mars, eða 20 af 27. Aðrir mánuðir voru óvenju snjóléttir.
„Desember var sérlega hlýr. Á landsvísu var þetta þriðji hlýjasti desembermánuður frá upphafi mælinga,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Sólskinsstundir mældust jafnframt vel yfir meðallagi en í Reykjavík voru þær 313, sem er 107 stundum yfir meðallagi áranna 1991 til 2020. Á Akureyri mældust sólskinsstundirnar í vetrarmánuðunum fjórum 159, sem er 40 stundum yfir meðallagi áranna 1991 til 2020.
Fréttastofa Sýnar efndi til aukafréttatíma í sjónvarpi klukkan tólf á hádegi vegna óveðurs um land allt fimmtudaginn 26. mars.