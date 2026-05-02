Ferðamaður leitaði til lögreglunnar á Hverfisgötu þar sem hann taldi vegabréfi sínu hafa verið stolið við Skógafoss.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en greint var frá því í gær að vasaþjófnaður hefði aukist að undanförnu á Suðurlandi. Einhverjir hópar komi til landsins í þeim eina tilgangi að stunda vasaþjófnað.
Auk þessa hafði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu nóg af verkefnum til að sinna í dag. Einn var handtekinn í Hlíðunum fyrir vörslu á fíkniefnum og var hann látinn laus að lokinni skýrslutöku.
Lögreglunni bárust þá tvær tilkynningar um umferðarslys, annars vegar í Hlíðunum þar sem bíl var ekið á vegrið, og hins vegar í Mosfellsbæ þar sem bíl var oltið. Engin meiðsli urðu á fólki í slysunum.
Í Árbænum brást lögregla við tilkynningu um innbrot og þjófnað. Málið er áfram í rannsókn.
Þó nokkrir ökumenn voru þá stöðvaðir ýmist fyrir of hraðan akstur eða grunaðir um að aka undir áhrifum. Einn þeirra ók á 66 á götu þar sem hámarkshraðinn er þrjátíu og var málið afgreitt með bráðabirgðasviptingu á ökuréttindum.