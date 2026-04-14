Útlit er fyrir fremur hæga austlæga átt með skúrum í dag. Bjart verður með köflum og yfirleitt þurrt norðan heiða.
Á vef Veðurstofunnar segir að hiti að deginum í dag og á morgun verði yfirleitt á bilinu fimm til tíu stig.
„Í kvöld nálgast skilabakki landið úr suðri og það bætir í vind. Það gengur því víða í austan strekking með rigningu í nótt, en hvassir vindstrengir nærri suðurströndinni til fyrramáls. Eftir hádegi á morgun gera spár ráð fyrir að vindinn lægi og það sytti upp um landið vestanvert, en áfram má búast við vætu austantil.
Á fimmtudag og föstudag er útlit fyrir hægan vind á landinu. Dálitlir skúrir á víð og dreif, en þurrt norðanlands,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á miðvikudag: Austan og norðaustan 8-15 m/s og rigning. Lægir eftir hádegi og styttir upp um landið vestanvert, en áfram vætusamt austantil. Hiti 2 til 10 stig.
Á fimmtudag: Suðlæg átt 3-8, skýjað og dálítil væta, en bjart með köflum norðanlands. Hiti breytist lítið.
Á föstudag: Austan 3-8 og smáskúrir, en þurrt norðan heiða. Hiti 2 til 8 stig.
Á laugardag: Norðlæg eða breytileg átt og rigning eða slydda með köflum. Hiti 2 til 7 stig.
Á sunnudag: Hæg norðlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum, en smá væta nyrst. Hiti 1 til 8 stig, mildast við suðurströndina.
Á mánudag: Fremur hæg austlæg eða breytileg átt og víða þurrt og bjart veður. Hiti 5 til 10 stig að deginum.