Katla Ólafsdóttir hefur verið kjörin nýr forseti Stúdentaráðs Háskóla Íslands. Hún tekur við af Arent Orra Jónssyni Claessen í maí.
Röskva hlaut meirihluta í síðustu kosningum til Stúdentaráðs og taka því fulltrúar þeirra vði reksturs skrifstofu Stúdentaráðsins nú í maí. Vaka hefur verið í meirihluta síðustu tvö ár og var Arent Orri forseti SHÍ síðustu tvö ár.
Katla mun útskrifast nú í vor með BA-gráðu í stjórnmálafræði og hefur undanfarin þrjú ár tekið þátt í stúdentapólitíkinni, bæði sem oddviti og kosningastjóri Röskvu.
Kjartan Helgi Guðmundsson, nemandi í iðnaðarverkefræði, var kjörinn varaforseti SHÍ. Þá tekur María Björk Stefánsdóttir, fráfarandi oddviti Röskvu og nemandi í efnaverkfræði, við stöðu menntasjóðsfulltrúa.