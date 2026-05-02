Innlent

Katla kjörin for­seti Stúdenta­ráðs

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
María Björk Stefánsdóttir, Katla Ólafsdóttir, Kjartan Helgi Guðmundsson og Auður Halla Rögnvaldsdóttir. Aðsend

Katla Ólafsdóttir hefur verið kjörin nýr forseti Stúdentaráðs Háskóla Íslands. Hún tekur við af Arent Orra Jónssyni Claessen í maí.

Röskva hlaut meirihluta í síðustu kosningum til Stúdentaráðs og taka því fulltrúar þeirra vði reksturs skrifstofu Stúdentaráðsins nú í maí. Vaka hefur verið í meirihluta síðustu tvö ár og var Arent Orri forseti SHÍ síðustu tvö ár.

Katla mun útskrifast nú í vor með BA-gráðu í stjórnmálafræði og hefur undanfarin þrjú ár tekið þátt í stúdentapólitíkinni, bæði sem oddviti og kosningastjóri Röskvu. 

Kjartan Helgi Guðmundsson, nemandi í iðnaðarverkefræði, var kjörinn varaforseti SHÍ. Þá tekur María Björk Stefánsdóttir, fráfarandi oddviti Röskvu og nemandi í efnaverkfræði, við stöðu menntasjóðsfulltrúa.

