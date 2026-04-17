Veðurstofan gerir ráð fyrir að í dag og á morgun verði rólegaheita suðlæg eða breytileg átt. Smá skúrir sunnan- og vestantil, en víða léttskýjað á Norðaustur- og Austurlandi.
Á vef Veðurstofunnar segir að hitinn verði yfirleitt fimm til tíu stig yfir daginn.
Seint annað kvöld komi lægð uppundir Austfirðina með rigningu, en líklega slydda eða snjókoma til fjalla.
„Síðan dagana þar á eftir er útlit fyrir suðaustanátt. Einna hvassast suðvestantil, en hægari í örðum landshlutum. Væta af og til um suðvestanvert landið en lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Hiti svipaður eða heldur hlýrra,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag: Norðvestan 5-10 m/s og rigning eða slydda austast fram eftir degi. Hægari og skýjað með köflum, en stöku skúrir eða slydduél í öðrum landshlutum. Hiti 1 til 9 stig, mildast suðaustanlands.
Á sunnudag: Suðaustan 8-15 suðvestantil, annars hægari. Bjartviðri um landið norðaustanvert, annars skýjað og þurrt að kalla. Hiti 3 til 8 stig.
Á mánudag: Suðlæg átt og skýjað sunnan- og vestanlands, en léttskýjað fyrir norðan. Hiti 5 til 10 stig.
Á þriðjudag og miðvikudag: Suðvestlæg átt og skýjað við suður- og vesturströndina, en annars bjartviðri. Fremur hlýtt í veðri.
Á fimmtudag (sumardagurinn fyrsti): Útlit fyrir áframhaldandi suðvestlæga átt. Fer líklega að rigna með morgninum, fyrst á Vestfjörðum, en þurrrt allra syðst. Kólnandi veður og möguleiki á að snjói nyrst um kvöldið.