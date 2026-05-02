Þrír flokkar skipa efstu sætin í nær öllum kjör­dæmum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Kristrún, Sigmundur og Guðrún í Kryddsíldinni 2025. Vísir/Anton Brink

Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn prýða efstu sætin í nær öllum sex kjördæmunum samkvæm Þjóðarpúlsi Gallups. Miðflokkurinn tók stórt stökk í Suðurkjördæmi á meðan Flokkur fólksins missti rúmlega helming fylgisins.

Rúv greinir frá nýjum Þjóðarpúlsi Gallup þar sem farið er yfir fylgi flokka í öllum sex kjördæmum landsins. Þrátt fyrir að Miðflokkurinn hafi bætt við sig tíu prósentum í Suðurkjördæmi mælist Sjálfstæðisflokkurinn stærstur í kjördæminu með 29,3 prósenta fylgi. Samfylkingin er í þriðja sæti með 17,3 prósent.

Samfylkingin mælist með mesta fylgið í fjórum kjördæmum af sex, það er báðum Reykjavíkurkjördæmunum, Suðvesturkjördæmi og Norðausturkjördæmi.

Töluvert munar í því síðastnefnda þar sem Samfylkingin mælist með 33,7 prósenta fylgi en Miðflokkurinn þar á eftir með 15,9 prósent. Ekki munar miklu á Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum en hann mælist með 15,7 prósenta fylgi.

Í öllum kjördæmunum nema einu mælast Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn í efstu þremur sætunum. Það er í Reykjavíkurkjördæmi norður sem Viðreisn skákar Miðflokknum með fjórtán prósenta fylgi gegn 9,6 prósentum.

Sjálfstæðisflokkurinn gefur þá eftir í Suðvesturkjördæmi. Í síðustu kosningum hlaut flokkurinn flest atkvæði þar, eða 23,4 prósent en nú mælist Samfylkingin með 27 prósenta fylgi. Það virðist ekki vera á kostnað Sjálfstæðisflokksins sem mælist í dag með 23 prósent. Vinstri grænir tvöfalda þá fylgi sitt í kjördæminu, fara úr 1,5 prósentum í kosningunum í þrjú prósent. 

