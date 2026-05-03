Lögregla með virkt eftirlit við afmæli Hell's Angels Lovísa Arnardóttir skrifar 3. maí 2026 07:28 Lgöreglan lokaði götu og fylgdist með þeim sem áttu leið í afmælið. Aðsend Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi virkt eftirlit með samkvæmi Hell's Angels í Kópavogi í gærkvöldi. Frá því er greint í dagbók lögreglunnar. Greint var frá því í gær að samtökin væru að halda upp á fimmtán ára afmæli sitt og var lögregla með töluverðan viðbúnað við Auðbrekku þar sem afmælið var haldið. Lögreglan lokaði götum vegna viðburðar og samkvæmt frétt RÚV var leitað á fólki sem ætlaði í afmælið. Lögreglan hefur áður verið með eftirlit með samkvæmum samtakanna en í september 2025 var lögreglan, auk sérsveitar Ríkislögreglustjóra, með sérstaka aðgerð við Auðbrekku vegna veislu vélhjólaklúbbsins. Þar voru þrír handteknir. Engum var meinaður aðgangur að gleðskapnum en sömuleiðis fékk enginn að fara inn nema leitað væri á honum fyrst. Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot nafnlaust eða undir nafni hér. Lögreglumál Kópavogur Tengdar fréttir Loka aftur fyrir umferð á slóðum Vítisengla Lögreglan hefur lokað fyrir umferð um Auðbrekku í Kópavogi í kvöld en þar voru einmitt þrír handteknir á samkomu Vítisengla fyrr í mánuðinum. 27. september 2025 21:16 Myndband: Lögregla stóð vörð vegna Vítisenglaveislu Umfangsmikið viðbragð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og sérsveitar ríkislögreglustjóra var ræst út í gærkvöldi eftir að lögregla frétti af gleðskap vélhjólaklúbbsins Hells Angels við Auðbrekku í Kópavogi. Tökumaður var á vettvangi. 14. september 2025 13:52 Lögreglan vilji kæfa glæpahópa í fæðingu Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðist í umfangsmiklar aðgerðir í gærkvöldi í Auðbrekku í Kópavogi með aðstoð sérsveitar þar sem Hells Angels á Íslandi hélt samkvæmi. Þrír voru handteknir á vettvangi en lögregla hefur varist allra frétta af málinu. 14. september 2025 19:31