Hægfara lægð á Grænlandshafi og vaxandi hæðarhryggur skammt fyrir austan land stjórna veðrinu á landinu í dag. Búast má við suðaustan 8 til 15 metrum á sekúndu suðvestan- og vestantil. Skýjað með köflum og líkur á smáskúrum en hægari vindur og bjart að mestu á Norður- og Austurlandi.
Þetta kemur fram í spá Veðurstofu Íslands. Það frysti allvíða í nótt en yfir daginn verður hiti yfirleitt á bilinu 4 til 11 stig.
Á morgun verða sunnan 5 til 10 metrar á sekúndu og skýjað með köflum við vesturströndina. „Vindur verður því hægur og víða léttskýjað, en við vesturströndina verða einhver lágský viðloðandi fram eftir degi. Heldur hlýnandi,“ skrifar veðurfræðingur.
Á þriðjudag sé svo útlit fyrir rólega suðvestanátt með björtu og mildu veðri. Þó er líklegt að þokusúld láti á sér kræla við vesturströnd landsins.
Á þriðjudag og miðvikudag: Suðvestan 5-13 m/s á norðanverðu landinu, annars hægari vindur. Víða léttskýjað, en skýjað vestanlands með smásúld á köflum. Hiti 5 til 13 stig að deginum, hlýjast austantil.Á fimmtudag (sumardagurinn fyrsti): Vestan og norðvestan 3-10. Skýjað og yfirleitt þurrt um landið vestan- og norðanvert, en bjartviðri á Suðausturlandi og Austfjörðum. Hiti 5 til 12 stig yfir daginn, hlýjast suðaustanlands.Á föstudag: Norðaustlæg átt og víða þurrt veður, en lítilsháttar rigning eða slydda norðaustan- og austanlands og kólnar þar.Á laugardag: Austan- og suðaustanátt og þykknar upp sunnan- og vestanlands, en birtir upp á Norður- og Austurlandi. Hiti 1 til 10 stig, mildast suðvestantil.