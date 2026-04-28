Enski boltinn

Gremja í City-mönnum sem spila þrjá leiki á sjö dögum

Sindri Sverrisson skrifar
Álagið er mikið á Erling Haaland og félögum í Manchester City í maí enda á liðið möguleika á að vinna ensku þrennuna.
Getty/Jose Breton

Manchester City-menn eru sagðir argir yfir því hvernig leikjadagskrá þeim er boðið upp á nú í lok tímabilsins, þegar þeir freista þess að vinna þrennuna á Englandi.

City er þegar búið að landa deildabikarmeistaratitlinum og mætir Chelsea í úrslitaleik bikarkeppninnar á Wembley laugardaginn 16. maí. Liðið á svo fimm leiki eftir í ensku úrvalsdeildinni í hnífjafnri baráttu við Arsenal sem er þremur stigum ofar, með einu marki betri markatölu, en á bara fjóra leiki eftir.

Leikir Man. City:

  • 4. maí: Everton (ú)
  • 9. maí: Brentford (h)
  • 13. maí: Crystal Palace (h)
  • 16. maí: Chelsea (FA-bikarinn á Wembley)
  • 19. maí: Bournemouth (ú)
  • 24. maí: Aston Villa (h)

Álagið er ekkert minna á Arsenal sem þarf að spila tvo leiki við Atlético Madrid í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu, og spilar því þrjá leiki á næstu sjö dögum.

Gremja City-manna, samkvæmt BBC, er hins vegar vegna þess að félagið telur að bregðast hefði átt strax við þegar City vann Newcastle 4. febrúar og komst í úrslitaleik deildabikarsins, og finna nýja dagsetningu fyrir leik liðsins við Crystal Palace. Það sé ótækt að það hafi tekið þrjá mánuði að ákveða dag fyrir þann leik.

Samkvæmt upplýsingum BBC var beðið með þessa ákvörðun þar til eftir undanúrslitin í enska bikarnum til að hægt yrði að miðla upplýsingum til stuðningsmanna með meiri vissu.

City stakk upp á að leikurinn við Palace yrði í vikunni frá 20.-27. apríl, eða 4. maí, en leikur liðsins við Burnley var settur á 22. apríl og Palace er auk þess upptekið í undanúrslitum Sambandsdeildar Evrópu.

Þá vill UEFA ekki að spilað sé 20. maí, vegna úrslitaleiks Evrópudeildarinnar, svo leikur City við Bournemouth fer fram degi fyrr. City stakk upp á að liðið mætti Bournemouth 12. maí og hefði þá aukadag fyrir bikarúrslitaleikinn, en myndi svo mæta Palace í vikunni eftir hann og ljúka þannig tímabilinu á tveimur heimaleikjum. Palace verður hins vegar að spila við Brentford 17. maí og ekki hægt að neyða liðið til að mæta City tveimur sólarhringum eftir það.

Allt þetta þýðir að City mætir Palace, Chelsea og Bournemouth á aðeins einni viku, áður en liðið spilar svo við Villa í lokaumferð úrvalsdeildarinnar 24. maí.

