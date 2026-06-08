Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Sindri Sverrisson skrifar 8. júní 2026 13:01 Ögmundur Kristinsson verður í treyju númer 47 í Víkinni. Víkingur Víkingar greindu í dag frá komu markvarðarins Ögmundar Kristinssonar sem gert hefur samning við Íslandsmeistarana sem gildir út árið 2026. Samningur við Ingvar Jónsson, sem glímir við krabbamein, var framlengdur um eitt ár. Víkingar eru á toppi Bestu deildarinnar í fótbolta með 28 stig eftir 10 leiki. Aron Snær Friðriksson hefur varið mark liðsins í síðustu sex deildarleikjum, eða frá því að Ingvar varð að draga sig í hlé vegna sinna veikinda. Útileikmaðurinn Viktor Örlygur Andrason hefur verið til taks sem mögulegur varamarkvörður að undanförnu en Víkingar fengu undanþágu KSÍ til að semja við Ögmund, þó að félagaskiptaglugginn sé nú lokaður, og mun hann keppa við Aron Snæ um stöðu í liðinu í Bestu deildinni, Mjólkurbikarnum og Evrópuleikjum sumarsins. Ögmundur, sem verður 37 ára síðar í þessum mánuði, hafði fengið sig lausan undan samningi hjá Val. Hann kom til Vals sumarið 2024 eftir að hafa verið í tíu ár í atvinnumennsku erlendis, í Grikklandi, Hollandi, Svíþjóð og Danmörku. Hann var í landsliðshópi Íslands á EM 2016, líkt og Ingvar og Hannes Þór Halldórsson sem reyndar er einnig skráður í Víking en lagði hanskana á hilluna fyrir fjórum árum. „Ögmundur hefur gengið til liðs við Víking til að hjálpa okkur í þeim gríðarlega mikilvægu verkefnum sem félagið er í þar sem stefnt er að vinna allt sem er í boði og fara langt í Evrópu og mun hann veita Aroni Snæ nauðsynlega samkeppni um sæti í byrjunarliðinu. Hann er vandaður drengur og frábær markmaður eins er hann mjög góður í hóp sem er okkur mjög mikilvægt hjá Víkingi,“ segir Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, á heimasíðu félagsins. Eins og fyrr segir hefur samningur við Ingvar verið framlengdur út árið 2027. „Öll Hamingjan sendir Ingvari og hans fjölskyldu baráttukveðjur og hlökkum sömuleiðis til að sjá hann sem allra fyrst í Hamingjunni,“ segir í tilkynningu Víkings. Víkingur Reykjavík Besta deild karla Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Fótbolti Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Fótbolti Fleiri fréttir Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Sjá meira