Íslenski boltinn

Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning

Sindri Sverrisson skrifar
Ögmundur Kristinsson verður í treyju númer 47 í Víkinni.
Ögmundur Kristinsson verður í treyju númer 47 í Víkinni. Víkingur

Víkingar greindu í dag frá komu markvarðarins Ögmundar Kristinssonar sem gert hefur samning við Íslandsmeistarana sem gildir út árið 2026. Samningur við Ingvar Jónsson, sem glímir við krabbamein, var framlengdur um eitt ár.

Víkingar eru á toppi Bestu deildarinnar í fótbolta með 28 stig eftir 10 leiki. Aron Snær Friðriksson hefur varið mark liðsins í síðustu sex deildarleikjum, eða frá því að Ingvar varð að draga sig í hlé vegna sinna veikinda.

Útileikmaðurinn Viktor Örlygur Andrason hefur verið til taks sem mögulegur varamarkvörður að undanförnu en Víkingar fengu undanþágu KSÍ til að semja við Ögmund, þó að félagaskiptaglugginn sé nú lokaður, og mun hann keppa við Aron Snæ um stöðu í liðinu í Bestu deildinni, Mjólkurbikarnum og Evrópuleikjum sumarsins.

Ögmundur, sem verður 37 ára síðar í þessum mánuði, hafði fengið sig lausan undan samningi hjá Val. Hann kom til Vals sumarið 2024 eftir að hafa verið í tíu ár í atvinnumennsku erlendis, í Grikklandi, Hollandi, Svíþjóð og Danmörku. Hann var í landsliðshópi Íslands á EM 2016, líkt og Ingvar og Hannes Þór Halldórsson sem reyndar er einnig skráður í Víking en lagði hanskana á hilluna fyrir fjórum árum.

„Ögmundur hefur gengið til liðs við Víking til að hjálpa okkur í þeim gríðarlega mikilvægu verkefnum sem félagið er í þar sem stefnt er að vinna allt sem er í boði og fara langt í Evrópu og mun hann veita Aroni Snæ nauðsynlega samkeppni um sæti í byrjunarliðinu. Hann er vandaður drengur og frábær markmaður eins er hann mjög góður í hóp sem er okkur mjög mikilvægt hjá Víkingi,“ segir Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, á heimasíðu félagsins.

Eins og fyrr segir hefur samningur við Ingvar verið framlengdur út árið 2027. „Öll Hamingjan sendir Ingvari og hans fjölskyldu baráttukveðjur og hlökkum sömuleiðis til að sjá hann sem allra fyrst í Hamingjunni,“ segir í tilkynningu Víkings.

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