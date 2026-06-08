Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Sindri Sverrisson skrifar 8. júní 2026 11:02 Lionel Messi og Hörður Björgvin Magnússon mættust á HM í Rússlandi 2018 og gætu mæst aftur á Jordan-Hare Stadium í Auburn í Alabama annað kvöld. Getty/Matteo Ciambelli Lionel Messi endurnýjar kynni sín við íslenska fótboltalandsliðið í Alabama annað kvöld, í síðasta leik Argentínu fyrir titilvörnina á HM en mótið hefst á fimmtudaginn. „Gott orðspor“ Íslands hefur skilað sér í flottum boðum um vináttulandsleiki í ár en ekkert toppar leik við sjálfa heimsmeistarana í generalprufu þeirra fyrir HM. Í ljósi þess að Ísland situr í 75. sæti heimslista FIFA og er fallið niður í C-deild Þjóðadeildarinnar vekur kannski athygli hve flottir leikir hafa staðið liðinu til boða. Fyrir tveimur árum spilaði Ísland við lið Englands (4. sæti) og Hollands (8.), í fyrra voru leikir við Skotland (42.) og Norður-Írland (70.), og í ár hefur liðið þegið heimsóknir til Mexíkó (14.), Kanada (30.) og Japans (18.), auk þess að mæta nú Argentínu, efsta liði heimslistans. „Ég held að við séum bara mjög samkeppnishæfir. Úrslitin hafa ekki endilega verið þau bestu í heimi síðasta árið en það eru allir og engir að greina þessa leiki í ræmur, og vita alveg hvað við stöndum fyrir,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari. Ísland mætti Japan á uppseldum leikvangi í Tókýó 31. maí, þar sem Koki Ogawa skoraði eina mark leiksins með skalla undir lokin.Getty/Koji Watanabe Vísir falaðist einnig eftir svörum frá KSÍ um hvernig þessir leikir hefðu komið til og fékk skriflegt svar frá Jörundi Áka Sveinssyni, yfirmanni knattspyrnumála: „Ísland hefur byggt upp gott orðspor“ „Þetta er í raun blanda af nokkrum þáttum. Leikirnir koma að mestu til í gegnum umboðsskrifstofur sem við höfum átt mjög gott samstarf við í gegnum árin, og við vinnum oft með sömu skrifstofu í flestum verkefnum. Samskipti og tengsl starfsfólks og stjórnarfólks KSÍ við fulltrúa annarra knattspyrnusambanda, sem myndast á fundum erlendis og þegar hist er í kringum landsleiki, skipta miklu máli. Ástæðan fyrir því að við fáum svona sterka andstæðinga er að Ísland hefur byggt upp gott orðspor. Þessar stærri þjóðir hafa almennt verið ánægðar með leikina gegn okkur og aðrir hafa séð að við gefum yfirleitt mjög erfiða leiki. Leikstíllinn okkar spilar þar inn í líka. Við höfum svo verið frekar opin fyrir því að fara verkefni sem fela í sér flókin ferðalög, sem hjálpar líka til,“ segir Jörundur. Orri Steinn Óskarsson skoraði tvö mörk gegn Kanada á BMO-leikvanginum í Toronto í lok mars. Kanada-menn verða gestgjafar á HM sem hefst á fimmtudag, ásamt Mexíkóum og Bandaríkjamönnum.Getty/Indrawan Kumala Leiða má að því líkum að HM-þjóðir vilji mæta Íslandi til að undirbúa sig fyrir ákveðinn leikstíl. Þannig gæti Argentína mögulega séð leik við Ísland sem undirbúning fyrir leik sinn við Austurríki eða Japan séð eitthvað líkt með Íslandi og Svíþjóð eða Hollandi. Engir heimaleikir vegna kostnaðar Eins og Jörundur nefnir er KSÍ einnig opnara fyrir því en mörg sambönd að spila útileiki og þiggja boð um löng ferðalög. Leikir við Japan í Tókýó og við Bandaríkin í Alabama í kjölfarið kalla á ferðalag í kringum hnöttinn en það borgar sig fyrir KSÍ frekar en að bjóða upp á heimaleik. Síðasti vináttulandsleikur íslenska karlalandsliðsins á heimavelli var sumarið 2018, fyrir fyrsta og eina heimsmeistaramót Íslands til þessa. „Fjárhagslega er hvert verkefni mismunandi. Í mörgum tilfellum eru einhverjar greiðslur frá umboðsskrifstofum eða samböndum sem hjálpa til við að dekka kostnaðinn, en samningarnir eru mjög breytilegir eftir leikjum. Val á mótherjum snýst líka um hvað þjálfarateymið leggur upp með hverju sinni. Undanfarin ár höfum við viljað fá sem sterkasta leiki – jafnvel blöndu af einni mjög sterkri þjóð og einni sem er nær okkur í styrkleika. Það gengur ekki alltaf upp. Aðrar þjóðir velja frekar að spila við lið sem eru á svipuðu eða lægra eða hærra stigi. Varðandi heimaleiki þá snýst það að stórum hluta um kostnað. Þegar við förum út reynum við fá hluta eða allan kostnað greiddan, og það sama gildir yfirleitt þegar lið koma hingað. Þess vegna hefur þetta oft orðið þannig að fleiri vináttuleikir fara fram erlendis,“ segir Jörundur. Vill ekki lenda í sömu gryfju og Svíar Eins og Jörundur nefnir þá telja Arnar Gunnlaugsson og hans fólk í þjálfarateymi Íslands að það borgi sig að fá sem flesta leiki við sterkar þjóðir núna. „Þegar allt kemur til alls þá erum við á sterkri leið. En ég og allir eru ósáttir við hvað við erum að fá lítið út úr leikjunum,“ segir Arnar. „Það er eitt sérstaklega gott við að spila þessa stóru leiki því við förum svo í C-deildina í haust, þar sem við erum að spila við lið í kringum okkur á FIFA-listanum. Það gerðist hjá Svíunum, sem fóru í C-deildina, að þeir gleymdu hvernig þeir áttu að spila gegn betri liðunum og fóru svo í undankeppni HM og gátu ekki rassgat. Þeir komust svo bara á HM gegnum C-deildina. Þetta er tricky, allt öðruvísi leikir, svo við þurfum að halda sterkt í þessar minningar frá því að spila á móti Kanada, Japan og Argentínu, og koma svo sterkir til leiks þegar undankeppni EM byrjar á næsta ári,“ segir Arnar. Leikur Íslands og Argentínu fer fram annað kvöld og hefst klukkan 1 eftir miðnætti að íslenskum tíma, í beinni útsendingu á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Fótbolti Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid Fótbolti Náði loksins titlinum sem hana dreymdi um Golf Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Fótbolti Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Fótbolti Fleiri fréttir Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? 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