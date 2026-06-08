Fótbolti

Löggan þorði ekki að þiggja miða

Sindri Sverrisson skrifar
Stelpurnar skelltu sér á rúntinn og gáfu miða á landsleikinn. Ída Marín heilsaði upp á löggu sem ætlar að mæta en kunni ekki við að þiggja frímiða.
Stelpurnar skelltu sér á rúntinn og gáfu miða á landsleikinn. Ída Marín heilsaði upp á löggu sem ætlar að mæta en kunni ekki við að þiggja frímiða. Skjáskot/@footballiceland

Stelpurnar okkar í íslenska fótboltalandsliðinu mæta sjálfum heimsmeisturum Spánar á Laugardalsvelli annað kvöld. Þrjár þeirra fóru á rúntinn í gær og gáfu nokkrum heppnum Íslendingum frímiða á leikinn.

Þær Arna Eiríksdóttir, Ída Marín Hermannsdóttir og hin 18 ára Thelma Karen Pálmadóttir, sem skoraði sitt fyrsta landsliðsmark á föstudaginn og tryggði 1-0 sigurinn mikilvæga á Póllandi, sáu um að gleðja fólk á förnum vegi með miða á landsleikinn.

Flestir tóku við miðunum fegins hendi og þökkuðu kærlega fyrir sig en strangheiðarlegur lögregluþjónn sem stelpurnar hittu kunni þó ekki við að þiggja miða og kvaðst líklega ekki mega það á meðan hann væri í vinnunni. Sá var þó staðráðinn í að mæta á leikinn.

Miðasalan á leikinn, sem hefst klukkan 19 á morgun, er annars í fullum gangi á vef KSÍ. Til sölu eru miðar í stóru stúkuna og kostar miðinn á svæði 1 7.990 krónur fyrir fullorðna en 3.995 fyrir 16 ára og yngri. Á svæði 2, í endum stúkunnar, kostar miðinn 4.990 krónur fyrir fullorðna en 2.495 krónur fyrir 16 ára og yngri. Hægt er að láta 20% miðaverðs renna til aðildarfélags KSÍ að eigin vali.

Ljóst er að Ísland mætir á morgun sterkasta liði heims og mögulega sterkasta liði sögunnar. Þær spænsku völtuðu yfir Evrópumeistara Englands á föstudaginn, 4-0, og dugar núna sigur gegn Íslandi á morgun til að vinna riðilinn og tryggja sig inn á HM.

Ísland vann Úkraínu 1-0 í Póllandi á föstudaginn og er nú öruggt um 3. sæti riðilsins og þar með áframhaldandi veru í A-deild, auk þess að fara mun auðveldari umspilsleið að HM en Úkraína sem endar í 4. og neðsta sæti.

Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

Tengdar fréttir

„Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“

Katla Tryggvadóttir er klár í slaginn fyrir leik Íslands við heimsmeistara Spánar á Laugardalsvelli á þriðjudagskvöldið kemur. Hún missti af fyrri leik liðanna sökum veikinda en fær nú tækifæri til að mæta besta liði heims.

„Markmiðinu er náð“

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta vann sterkan 0-1 sigur er liðið mætti Úkraínu í undankeppni HM í dag.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið