Löggan þorði ekki að þiggja miða Sindri Sverrisson skrifar 8. júní 2026 10:02 Stelpurnar skelltu sér á rúntinn og gáfu miða á landsleikinn. Ída Marín heilsaði upp á löggu sem ætlar að mæta en kunni ekki við að þiggja frímiða. Skjáskot/@footballiceland Stelpurnar okkar í íslenska fótboltalandsliðinu mæta sjálfum heimsmeisturum Spánar á Laugardalsvelli annað kvöld. Þrjár þeirra fóru á rúntinn í gær og gáfu nokkrum heppnum Íslendingum frímiða á leikinn. Þær Arna Eiríksdóttir, Ída Marín Hermannsdóttir og hin 18 ára Thelma Karen Pálmadóttir, sem skoraði sitt fyrsta landsliðsmark á föstudaginn og tryggði 1-0 sigurinn mikilvæga á Póllandi, sáu um að gleðja fólk á förnum vegi með miða á landsleikinn. Flestir tóku við miðunum fegins hendi og þökkuðu kærlega fyrir sig en strangheiðarlegur lögregluþjónn sem stelpurnar hittu kunni þó ekki við að þiggja miða og kvaðst líklega ekki mega það á meðan hann væri í vinnunni. Sá var þó staðráðinn í að mæta á leikinn. Miðasalan á leikinn, sem hefst klukkan 19 á morgun, er annars í fullum gangi á vef KSÍ. Til sölu eru miðar í stóru stúkuna og kostar miðinn á svæði 1 7.990 krónur fyrir fullorðna en 3.995 fyrir 16 ára og yngri. Á svæði 2, í endum stúkunnar, kostar miðinn 4.990 krónur fyrir fullorðna en 2.495 krónur fyrir 16 ára og yngri. Hægt er að láta 20% miðaverðs renna til aðildarfélags KSÍ að eigin vali. Ljóst er að Ísland mætir á morgun sterkasta liði heims og mögulega sterkasta liði sögunnar. Þær spænsku völtuðu yfir Evrópumeistara Englands á föstudaginn, 4-0, og dugar núna sigur gegn Íslandi á morgun til að vinna riðilinn og tryggja sig inn á HM. Ísland vann Úkraínu 1-0 í Póllandi á föstudaginn og er nú öruggt um 3. sæti riðilsins og þar með áframhaldandi veru í A-deild, auk þess að fara mun auðveldari umspilsleið að HM en Úkraína sem endar í 4. og neðsta sæti. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Tengdar fréttir „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Katla Tryggvadóttir er klár í slaginn fyrir leik Íslands við heimsmeistara Spánar á Laugardalsvelli á þriðjudagskvöldið kemur. Hún missti af fyrri leik liðanna sökum veikinda en fær nú tækifæri til að mæta besta liði heims. 7. júní 2026 21:46 Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta vann mikilvægan 0-1 sigur er liðið mætti Úkraínu í undankeppni HM 2027 í dag. 5. júní 2026 17:55 „Markmiðinu er náð“ Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta vann sterkan 0-1 sigur er liðið mætti Úkraínu í undankeppni HM í dag. 5. júní 2026 18:20 Mest lesið Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Fótbolti Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid Fótbolti Náði loksins titlinum sem hana dreymdi um Golf Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Fótbolti Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Fótbolti Fleiri fréttir Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sjá meira