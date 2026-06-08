Morten Bruun, fótboltasérfræðingur dönsku stöðvarinnar TV2 Sport, segir að Christian Eriksen hafi verið að spila sinn síðasta leik í gær. Christian Eriksen hneig niður í leik Danmerkur gegn Úkraínu í gær. Þetta er í annað skiptið sem hann hnígur niður í leik.
„Ég held að við sjáum hann ekki spila fótbolta á hæsta stigi aftur,“ sagði Morten Bruun um stöðu Christian Eriksen eftir áfall leiksins í gær. Bruun bætir við að hann ætli ekki að ákveða hvenær Eriksen hættir sínum ferli en hann býst ekki við því að sjá hann aftur spila fyrir danska landsliðið.
Eriksen spilaði sinn 150. landsleik fyrir Danmörku í síðustu viku og er leikjahæsti leikmaður danska landsliðsins frá upphafi.
Eriksen hneig niður í leik Danmerkur og Úkraínu í gær og fór í hjartastopp. Þetta er í annað skiptið sem hann lendir í hjartastoppi en það gerðist einnig gegn Finnlandi á EM árið 2024. Þá var settur í hann gangráður sem kom hjartanu hans aftur af stað í gær og gat hann því gengið sjálfur af velli.
Læknir danska landsliðsins gaf út fregnir af stöðu Eriksen í morgun en hann er í fínu standi. Hann er með fjölskyldu sína hjá sér og búist er við að hann geti farið heim af spítalanum bráðum. Eriksen staðfestir þessar fregnir með því að deila þeim á Instagram.
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