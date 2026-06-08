Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, fer ekki í grafgötur með það að úrslit undanfarinna leikja hafi verið vonbrigði. Spilamennskan sé þó stærstan part nokkuð góð.
Vísir tók Arnar tali eftir að íslenska karlalandsliðið var mætt til Bandaríkjanna þar sem það á leik við ríkjandi heimsmeistara Argentínu á þriðjudaginn kemur. Sá leikur kemur eftir naumt 1-0 tap fyrir Japan.
Í þeim leik mætti hálfgert B-lið Íslands til leiks þar sem margar stærstu stjörnur liðsins fengu ekki leyfi til að spila leikinn frá félagsliðum sínum sökum þess að leikurinn fór fram utan opinbers landsleikjaglugga.
En hvað tekur Arnar út úr þeim leik?
„Það voru nokkrir leikmenn sem komu inn í liðið og stóðu sig mjög vel. Það sem ég fékk út úr leiknum að við höldum áfram að vera samkeppnishæfir gegn mjög sterkum liðum og leikurinn var í sjálfu sér mjög jafn. Fyrri hálfleikur var virkilega öflugur að okkar hálfu,“ segir Arnar.
Um er að ræða fjórða leikinn í röð þar sem Ísland spilar stærstan part nokkuð vel en úrslitin skila sér ekki. Liðið tapaði fyrir Úkraínu í síðasta leik undankeppninnar fyrir HM og gerði svo jafntefli við bæði Kanada og Haítí fyrr á árinu í leikjum þar sem okkar menn köstuðu frá sér forystu.
„En það er líka eitt sem hefur verið að bögga okkur undanfarna leiki. Við virðumst ekki getað klára leiki almennilega og náð í úrslit. Við erum ekki að breyta jafnteflum í sigra og töpum í jafntefli. Það er frústrerandi. Mér finnst við ennþá vera að glíma við gamla drauga hvað varðar einbeitingarleysi. Það er eins og við séum smá hræddir við að sækja úrslit,“
„Það er eitthvað sem við þurfum að laga. Síðustu fjórir leikir eru Úkraína, Kanada, Haíti og Japan. Þetta hefði auðveldlega getað verið jafntefli, sigur, sigur, jafntefli, en í staðinn er það tap, jafntefli, jafntefli og annað tap. Mér finnst frekar rýr uppskera miðað við hvernig við erum að spila okkar leik,“ segir Arnar.
Leikur Íslands og Argentínu er klukkan 1:00 eftir miðnætti á þriðjudag, aðfaranótt miðvikudags.
Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport.