Danski fótboltamaðurinn Christian Eriksen er kominn heim af sjúkrahúsi og hefur það gott, eftir að hann hné niður í vináttulandsleik Danmerkur og Úkraínu í gær.
Eriksen hné niður og fór í hjartastopp í landsleik fyrir fimm árum en þessi 34 ára leikmaður Wolfsburg segir atvikið í gær hafa verið annars konar. Hann hefur síðustu ár verið með ígræddan bjargráð, lítið tæki sem getur endurræst hjartað, sem gerði sitt gagn í gær.
Sjónvarpsmyndavélar sýndu ekki hvað gerðist á vellinum en danskir miðlar greina frá því að Eriksen hafi staðið upp og gengið sjálfur af velli eftir að hlúð hafði verið að honum í um tíu mínútur.
„Ég vil láta alla vita að ég hef það gott og er kominn heim til fjölskyldu minnar. Eins og þið getið eflaust ímyndað ykkur hafði það mikil áhrif á mig og fjölskyldu mína að fá stuð frá bjargráðnum mínum, en ég vil fullvissa alla um að þetta var annars konar tilvik en það sem gerðist árið 2021. Mér líður vel og batinn er þegar hafinn,“ skrifaði Eriksen á Instagram.
„Auk þess að vera þakklátur fyrir stuðning og aðstoð allra leikmanna og læknateymisins á vellinum, er ég líka ótrúlega þakklátur læknunum sem hafa annast mig og hjarta mitt í gegnum árin. Þökk sé sérfræðiþekkingu þeirra gerði bjargráðurinn nákvæmlega það sem hann átti að gera: verndaði mig þegar ég þurfti á því að halda,“ skrifaði Eriksen.
Eftir að hafa farið í hjartastopp sumarið 2021, og fengið ígræddan bjargráð, mátti Eriksen ekki lengur spila með Inter samkvæmt reglum ítölsku A-deildarinnar. Hann endaði því hjá Brentford á Englandi og lék síðar með Manchester United og svo Wolfsburg frá því í fyrra. Ljóst er að í bili ríkir óvissa um framhald hans á fótboltavellinum:
„Í bili einbeiti ég mér að því að ná bata, eyða tíma með fjölskyldunni, fara í frí og spila fótbolta með börnunum mínum,“ skrifaði Eriksen.