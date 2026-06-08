Fótbolti

HM-dómara neitað um inn­göngu í Banda­ríkin

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Omar Artan faðmar Pierluigi Collina sem fer fyrir dómaramálunum hjá FIFA.
Omar Artan faðmar Pierluigi Collina sem fer fyrir dómaramálunum hjá FIFA. Getty/Martín Fonseca

Sómalska FIFA-dómaranum Omar Artan var neitað um að koma inn í Bandaríkin á mánudag en Sómalinn er á lista yfir dómara á HM í fótbolta.

Erlendir fjölmiðlar segja frá því að Artan hafi komið til Bandaríkjanna á mánudag en hafi þurft að snúa við í vegabréfaeftirlitinu.

Artan var valinn besti afríski dómarinn af afríska knattspyrnusambandinu árið 2025.

„Að neita honum um landvistarleyfi í Bandaríkjunum og koma í veg fyrir að hann dæmi áætlaða leiki skaðar ekki aðeins hann persónulega, heldur grefur það einnig undan skuldbindingu fótboltans til réttlætis og sanngirni,“ segir Ciise Aden Abshir við AFP-fréttastofuna.

Abshir starfar í íþróttamálaráðuneyti Sómalíu og er fyrrverandi fyrirliði landsliðsins.

Ef Artan fær að koma inn í Bandaríkin verður hann fyrsti sómalski dómarinn á HM í fótbolta frá upphafi.

Sómalía er meðal þeirra landa þar sem Bandaríkin hafa strangar reglur um landvistarleyfi.

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