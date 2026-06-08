Sómalska FIFA-dómaranum Omar Artan var neitað um að koma inn í Bandaríkin á mánudag en Sómalinn er á lista yfir dómara á HM í fótbolta.
Erlendir fjölmiðlar segja frá því að Artan hafi komið til Bandaríkjanna á mánudag en hafi þurft að snúa við í vegabréfaeftirlitinu.
Artan var valinn besti afríski dómarinn af afríska knattspyrnusambandinu árið 2025.
World Cup referee - Africa's best - is denied entry to United States and sent back after landing at Miami Airport, despite having a diplomatic passport https://t.co/2JPP5NpJpT— Daily Mail (@DailyMail) June 8, 2026
World Cup referee - Africa's best - is denied entry to United States and sent back after landing at Miami Airport, despite having a diplomatic passport https://t.co/2JPP5NpJpT
„Að neita honum um landvistarleyfi í Bandaríkjunum og koma í veg fyrir að hann dæmi áætlaða leiki skaðar ekki aðeins hann persónulega, heldur grefur það einnig undan skuldbindingu fótboltans til réttlætis og sanngirni,“ segir Ciise Aden Abshir við AFP-fréttastofuna.
Abshir starfar í íþróttamálaráðuneyti Sómalíu og er fyrrverandi fyrirliði landsliðsins.
Ef Artan fær að koma inn í Bandaríkin verður hann fyrsti sómalski dómarinn á HM í fótbolta frá upphafi.
Sómalía er meðal þeirra landa þar sem Bandaríkin hafa strangar reglur um landvistarleyfi.
🚨 Named by FIFA to officiate during the World Cup, the Somali referee Omar Artan was denied entry to U.S. territory. 🇸🇴Due to his difficulties in obtaining a visa, he had benefited from the support of the Somali embassy in Nairobi, which enabled him to obtain a diplomatic… pic.twitter.com/xhslFnfsPJ— Polymarket FC (@PolymarketFC) June 8, 2026
🚨 Named by FIFA to officiate during the World Cup, the Somali referee Omar Artan was denied entry to U.S. territory. 🇸🇴Due to his difficulties in obtaining a visa, he had benefited from the support of the Somali embassy in Nairobi, which enabled him to obtain a diplomatic… pic.twitter.com/xhslFnfsPJ