Fótbolti

Platini með sakamálaákæru á hendur for­seta FIFA

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Michel Platini, þáverandi forseti UEFA og ritari hans Gianni Infantino á meðan allt lék í lyndi.
Michel Platini, þáverandi forseti UEFA og ritari hans Gianni Infantino á meðan allt lék í lyndi. Getty/Philipp Schmidli

Michel Platini hefur höfðað mál gegn Gianni Infantino, forseta FIFA, en Platini var í fyrra sýknaður af fjármálamisferli sem endaði draum hans um að verða forseti FIFA árið 2015.

Platini, sem virtist ætla að taka við stjórn FIFA þar til hann var bendlaður við fjármálamisferlið fyrir níu árum síðan og í staðinn var fyrrverandi undirmaður hans, Gianni Infantino, kosinn forseti FIFA.

Platini, sem er fyrrum frönsk fótboltahetja, var sýknaður aftur á síðasta ári eftir önnur réttarhöld í Sviss. Hann hefur beðið lögmenn í París um að leggja fram sakamálaákæru á hendur Infantino og fimm öðrum svissneskum embættismönnum úr fótboltaheiminum og saksóknaraembættinu.

Platini heldur því fram að um samsæri hafi verið að ræða með fölskum ásökunum til að koma í veg fyrir að hann yrði forseti FIFA fyrir áratug síðan. Lögmenn munu einnig höfða einkamál til að krefjast skaðabóta frá FIFA, sagði talsmaður Platini í yfirlýsingu um ásakanirnar.

Infantino var kjörinn leiðtogi FIFA árið 2016 sem óvæntur frambjóðandi frá evrópska knattspyrnusambandinu UEFA, þar sem hann var lengi aðalritari forseta þess, Platini.

Almennt var búist við því í fótboltaheiminum að Platini yrði forseti FIFA og tæki við af fyrrverandi læriföður sínum, Sepp Blatter, sem var að láta af embætti í kjölfar rannsókna bandarískra alríkisyfirvalda á spillingu meðal fótboltaembættismanna sem voru gerðar opinberar í maí 2015.

Fjórum mánuðum síðar urðu þó bæði Platini og Blatter skotmark sérstakrar svissneskrar rannsóknar á tveggja milljóna svissneskra franka greiðslu til Frakkans sem myndi koma þeim báðum frá völdum snemma.

Bæði Platini og Blatter voru sýknaðir tvisvar af ákæru um að hafa svikið fé af FIFA þegar, fyrst fyrir rétti í Sviss árið 2022 og aftur á síðasta ári eftir áfrýjun alríkissaksóknaraembættisins.

Meðal þeirra fimm manna sem kæra Platini beinist einnig að eru Michael Lauber, ríkissaksóknari Sviss árið 2015, og Marcoger, þáverandi yfirmaður lögfræðisviðs FIFA.

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