Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júní 2026 20:03 Michel Platini, þáverandi forseti UEFA og ritari hans Gianni Infantino á meðan allt lék í lyndi. Getty/Philipp Schmidli Michel Platini hefur höfðað mál gegn Gianni Infantino, forseta FIFA, en Platini var í fyrra sýknaður af fjármálamisferli sem endaði draum hans um að verða forseti FIFA árið 2015. Platini, sem virtist ætla að taka við stjórn FIFA þar til hann var bendlaður við fjármálamisferlið fyrir níu árum síðan og í staðinn var fyrrverandi undirmaður hans, Gianni Infantino, kosinn forseti FIFA. Platini, sem er fyrrum frönsk fótboltahetja, var sýknaður aftur á síðasta ári eftir önnur réttarhöld í Sviss. Hann hefur beðið lögmenn í París um að leggja fram sakamálaákæru á hendur Infantino og fimm öðrum svissneskum embættismönnum úr fótboltaheiminum og saksóknaraembættinu. Platini heldur því fram að um samsæri hafi verið að ræða með fölskum ásökunum til að koma í veg fyrir að hann yrði forseti FIFA fyrir áratug síðan. Lögmenn munu einnig höfða einkamál til að krefjast skaðabóta frá FIFA, sagði talsmaður Platini í yfirlýsingu um ásakanirnar. Infantino var kjörinn leiðtogi FIFA árið 2016 sem óvæntur frambjóðandi frá evrópska knattspyrnusambandinu UEFA, þar sem hann var lengi aðalritari forseta þess, Platini. Almennt var búist við því í fótboltaheiminum að Platini yrði forseti FIFA og tæki við af fyrrverandi læriföður sínum, Sepp Blatter, sem var að láta af embætti í kjölfar rannsókna bandarískra alríkisyfirvalda á spillingu meðal fótboltaembættismanna sem voru gerðar opinberar í maí 2015. Fjórum mánuðum síðar urðu þó bæði Platini og Blatter skotmark sérstakrar svissneskrar rannsóknar á tveggja milljóna svissneskra franka greiðslu til Frakkans sem myndi koma þeim báðum frá völdum snemma. Bæði Platini og Blatter voru sýknaðir tvisvar af ákæru um að hafa svikið fé af FIFA þegar, fyrst fyrir rétti í Sviss árið 2022 og aftur á síðasta ári eftir áfrýjun alríkissaksóknaraembættisins. Meðal þeirra fimm manna sem kæra Platini beinist einnig að eru Michael Lauber, ríkissaksóknari Sviss árið 2015, og Marcoger, þáverandi yfirmaður lögfræðisviðs FIFA. FIFA UEFA Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Enski boltinn „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Fótbolti Fleiri fréttir Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Sjá meira