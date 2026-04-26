Vill skrúfa fyrir lekann eftir að rakarinn birti byrjunarliðið

Calum McFarlane, bráðabirgðastjóri Chelsea, segir ótækt að byrjunarliði Lundúnaliðsins sé lekið hvað eftir annað og vill koma í veg fyrir að það gerist aftur.
Fyrir leikinn gegn Brighton í ensku úrvalsdeildinni á þriðjudaginn birti rakari Marcs Cucurella upplýsingar á X um að Joao Pedro og Cole Palmer yrðu fjarri góðu gamni í leiknum.
Chelsea tapaði leiknum gegn Brighton, 3-0, og eftir hann var Liam Rosenior rekinn eftir aðeins rúmlega hundrað daga í starfi.
Í stuttri stjóratíð Roseniors gerðist það nokkrum sinnum að byrjunarliði Chelsea var lekið, meðal annars fyrir báða leikina gegn Paris Saint-Germain í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu.
McFarlane, sem stýrir Chelsea út tímabilið, vonast til að búið sé að skrúfa fyrir þennan leka.
„Það hefur verið tekið á þessu og var gert áður. Þetta er eitthvað sem við skoðuðum og verður að hætta. Við ræddum við þá um mikilvægi þess og að þetta endurtaki sig ekki,“ sagði McFarlane.
Chelsea mætir Leeds United í undanúrslitum ensku bikarkeppninnar á Wembley í dag. Sigurvegarinn mætir Manchester City í úrslitaleiknum 16. maí næstkomandi.
Chelsea hefur tapað fimm leikjum í röð í ensku úrvalsdeildinni án þess að skora. Liðið er í 8. sæti og það er orðið langsótt að það komist í Meistaradeildina á næsta tímabili.
Leikur Chelsea og Leeds hefst klukkan 14:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.