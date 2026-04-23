Aron Sigurðarson var besti maður vallarins í frábærri frammistöðu KR sem vann 6-2 stórsigur á ÍBV á Hásteinsvelli í Bestu deild karla í fótbolta í dag. Þrátt fyrir það var pirringur ofar gleði eftir leik.
KR var með öll völd á vellinum á Hásteinsvelli í dag og gekk hreinlega frá Eyjamönnum í fyrri hálfleik. Staðan í hléi var 4-0 og sá fjögurra marka munur var síst of stór.
Sóknarleikur KR var hreinlega óstöðvandi.
„Við vitum alveg að við getum skorað mörk ef við erum on it. Við vorum það í fyrri hálfleik og skorum fjögur. Ef sá gallinn er á okkur getum við skorað fullt á stuttum tíma. En það sem svíður mest eftir þennan leik er að fá á sig tvö. Það er algjör óþarfi,“ sagði Aron eftir leik.
Aðspurður frekar um frammistöðu liðsins og sigurinn var ljóst að mörkin tvö sem Eyjamenn skoruðu voru honum ofar í huga en sex mörk KR-ingar.
„Þetta eru tvær góðar frammistöður núna back to back. Það er jákvætt, það er hægt að byggja ofan á þetta. Það koma leikir í bunkum núna. Tveir flottir leikir, góðar frammistöður og fullt af mörkum en við þurfum ekki að fá þessi mörk á okkur. Það er eitthvað til að bæta,“
„Við þurfum ekki að detta í svona kæruleysi. Kannski er þetta eitthvað sem við þurfum að bæta andlega, að halda áfram að keyra á leiki. Það er rauði þráðurinn eftir þessa tvo leiki,“ segir Aron en KR fékk einnig á sig tvö mörk seint gegn Þór í síðustu umferð. Þeim leik lauk 5-2 eftir að KR hafði komist 4-0 yfir.
KR er hins vegar efst í Bestu deild karla með níu stig eftir þrjá leiki og markatöluna 14-6.