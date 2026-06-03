Vardy-fjölskyldan er á leið í burtu frá Ítalíu eftir aðeins eitt tímabil en hún upplifði eitt óhugnanlegt kvöld í vetur.
Enski knattspyrnumaðurinn Jamie Vardy spilaði á Ítalíu á nýloknu tímabili en hann færði sig frá Leicester til Cremona á Ítalíu til að halda fótboltaferlinum áfram með Cremonese.
Innbrotsþjófar létu til skarar skríða á meðan fjölskyldan var í Róm þar sem Vardy var að spila útileik. Í nýjum raunveruleikaþætti eru sýndar upptökur úr öryggismyndavélum frá glæpnum.
Unsettling CCTV shows Jamie and Rebekah Vardy’s bedroom being ransacked as they open up about 'nightmare' https://t.co/cXbvVwsBJR— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) June 3, 2026
Unsettling CCTV shows Jamie and Rebekah Vardy’s bedroom being ransacked as they open up about 'nightmare' https://t.co/cXbvVwsBJR
Fjölskyldan hafði flutt inn í einbýlishús á Norður-Ítalíu sem var að verðmæti 330 milljónir íslenskra króna.
Þau höfðu aðeins búið á Ítalíu í nokkra mánuði þegar Jamie Vardy og lið hans spiluðu útileik í Róm. Þá létu þjófarnir til skarar skríða og höfðu á brott með sér muni að verðmæti þrettán milljóna króna.
Raunveruleikaþáttur hjónanna, „The Vardys“, var sýndur á ITVX og þar voru birtar upptökur úr öryggismyndavélum frá innbrotinu. Eiginkona Rebekah Vardy opnar sig líka um tilfinningar sínar.
„Núna finnst mér ég vera algjörlega niðurlægð,“ sagði Rebekah Vardy í sjónvarpsþættinum.
Hún rifjaði upp að hafa komið aftur að eigninni við Garda-vatn og séð fataskápshurðir opnar og verðmæti horfin, áður en upptökur úr öryggismyndavélum sýndu grímuklædda innbrotsþjófa inni í húsinu.
Hún sagði: „Núna líður mér eins og það hafi verið brotið á mér, tilhugsunin um að einhver hafi verið inni í húsinu þínu og farið í gegnum dótið þitt,“ sagði Rebekah.
„Núna líður mér eins og ég viti bara ekki hvað sé best að gera, en málið er að ég gefst ekki upp, ég er enginn aumingi, en ég held að þegar eitthvað svona gerist þá fær það mann til að efast um allt,“ sagði Rebekah og bætti við:
„Þetta var bara skrítið. Þegar ég kom aftur inn í húsið fann ég á mér að eitthvað var ekki í lagi. Eins og allar fataskápshurðirnar mínar væru opnar. Ég vissi að einhver hefði verið þarna inni og tekið dótið mitt.“
Myndavélar inni í eigninni náðu myndum af eftirmálunum þar sem Rebekah spurði hvort börnin hennar hefðu fært skartgripina hennar á meðan sonur hennar, Taylor, sagði að það væru „kúkafótspor“ uppi.
„Það má greinilega sjá fimm vopnaða menn með kúbein og lambhúshettur. Það sem gerðist hefur verið eins og martröð og hefur alltaf verið einn minn mesti ótti,“ sagði Rebekah.
Rebekah segir að hún hafi byrjað að efast um allt eftir atvikið.
„Ég er á nálum allan sólarhringinn. Mér finnst ég ekki vita hvað sé best að gera,“ sagði Rebekah.
Jamie Vardy mun aðeins spila eitt tímabil hjá Cremonese en fjölskyldan hefur ákveðið að yfirgefa borgina. Það á eftir að koma í ljós hvar hann heldur ferlinum sínum áfram.
Rebekah Vardy relives horror of £800,000 burglary in new ITV series as terrifying CCTV footage shows 'five armed men' inside the house https://t.co/gxmyr8AMcb— Daily Mail (@DailyMail) June 2, 2026
Rebekah Vardy relives horror of £800,000 burglary in new ITV series as terrifying CCTV footage shows 'five armed men' inside the house https://t.co/gxmyr8AMcb