Listamaður hefur lögsótt Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, en hann heldur því fram að sambandið og samstarfsaðilar þess hafi málað yfir þekkta veggmynd í miðborg Dallas án samþykkis hans vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta.
Umhverfislistamaðurinn Wyland höfðaði mál fyrir alríkisdómstóli í Texas eftir að vinnuflokkar máluðu yfir átta hæða veggmyndina með blárri málningu í síðasta mánuði.
Wyland vill fá 25 milljónir Bandaríkjadala í bætur eða meira en þrjá milljarða í íslenskum krónum.
Í málsskjölunum kom fram að þann 18. maí hefði verið búið að mála yfir stærstan hluta veggmyndarinnar.
MARINE ARTIST ROBERT WYLAND SUES FIFA OVER DESTRUCTION OF ICONIC DALLAS MURALWyland filed suit seeking at least $25 million, alleging the 1999 “Ocean Life” mural at 505 N. Akard St. was painted over without his consent to make way for World Cup promotions.… pic.twitter.com/zm7E1Srraw— The Dallas Express News (@DallasExpress) June 2, 2026
MARINE ARTIST ROBERT WYLAND SUES FIFA OVER DESTRUCTION OF ICONIC DALLAS MURALWyland filed suit seeking at least $25 million, alleging the 1999 “Ocean Life” mural at 505 N. Akard St. was painted over without his consent to make way for World Cup promotions.… pic.twitter.com/zm7E1Srraw
Skipulagsnefnd heimsmeistaramóts FIFA í Norður-Texas sagði í yfirlýsingu til staðarmiðils í maí að veggmyndinni yrði skipt út fyrir nýtt listaverk til að „fagna og byggja upp spennu fyrir komandi heimsmeistaramót 2026“.
Wyland lögsótti FIFA auk fyrirtækjanna sem eiga og reka bygginguna þar sem veggmyndin er.
„Dallas og Wyland áttu betra skilið,“ sagði í málsskjölunum og bætt var við að eyðilegging listaverksins væri persónulegur harmleikur fyrir listamanninn og nærsamfélagið.
Wyland málaði veggmyndina, sem kallast „Ocean life“ eða Whaling Wall 82, árið 1999 sem hluta af hundrað verka röð til að vekja athygli á hafmengun. Hún sýndi sjávarmynd með iðandi sjávarlífi, sem í málsskjölunum var sögð vera „borgaralegt kennileiti“ í borginni.
Wal-Gemälde zerstört – Künstler verklagt Fifa auf 25 Millionen Dollar Schadensersatz https://t.co/0SGPvWT2FK pic.twitter.com/QZ8slFZWlc— WELT (@welt) June 3, 2026
Wal-Gemälde zerstört – Künstler verklagt Fifa auf 25 Millionen Dollar Schadensersatz https://t.co/0SGPvWT2FK pic.twitter.com/QZ8slFZWlc
Í málsskjölunum héldu lögmenn Wylands því fram að eyðilegging listaverksins bryti í bága við alríkislög sem vernda viðurkennd verk listamanna gegn eyðileggingu nema listamaðurinn skrifi undir skriflega afsalsyfirlýsingu þar sem leyfi er veitt. Wyland skrifaði ekki undir slíka yfirlýsingu, samkvæmt skjölunum.
„Listamenn færa borgum okkar fegurð, sjálfsmynd og efnahagslegt gildi. Réttindi þeirra eiga skilið sömu vernd og við veitum öllum hornsteinum borgaralegs lífs,“ sagði einn af lögmönnum Wylands, Andrea Perez, meðeigandi hjá Carrington Coleman.
Eyðilegging veggmyndarinnar í síðasta mánuði olli mikilli reiði hjá listamanninum, íbúum Dallas og þekktum einstaklingum eins og söngkonunni Kacey Musgraves sem fædd er í Texas.
„Við sjúgum sálina úr öllu,“ er Musgraves sögð hafa skrifað á Instagram um fjarlægingu veggmyndarinnar.
Þann 15. maí, þegar verið var að mála yfir veggmyndina, birti Wyland færslu á Instagram þar sem hann sagði að FIFA hefði eyðilagt eina af „fallegustu og þekktustu veggmyndunum“ sínum.
Artist sues FIFA for $25 million after iconic Dallas whale mural was painted over for World Cup pic.twitter.com/HhjLQKkALu— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) June 2, 2026
Artist sues FIFA for $25 million after iconic Dallas whale mural was painted over for World Cup pic.twitter.com/HhjLQKkALu