Norðmenn eru búnir að uppfæra Víkingaklappið fyrir komandi heimsmeistaramót í fótbolta og það er ljóst að hið fræga stuðningsmannakall verður áberandi á mótinu.
Víkingaklappið var auðvitað stór hluti af innrás íslenska fótboltalandsliðsins á stóra sviðið á Evrópumótinu í Frakklandi 2016 og heimsmeistaramótinu í Rússlandi 2018.
Nú þegar Norðmenn eru með á HM í fyrsta sinn á þessari öld og í fyrsta sinn í 28 ár hafa þeir tekið sig til og uppfært Víkingaklapp okkar Íslendinga.
Norðmenn mæta eiginlega með Víkingaklapp 2.0 á HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada í sumar þar sem stuðningsmenn norska liðsins róa sem ein heild undir taktinum fræga sem eykur smám saman hraðann með hverju rói.
Norsku stuðningsmennirnir sýndu þetta í sigrinum örugglega á Svíum í vikunni. Það má sjá þessa nýju útgáfu hér fyrir neðan.
Norska landsliðið er nú með marga frábæra fótboltaleikmenn innanborðs og gæti verið mjög skeinuhætt á mótinu. Þeirra bíður samt sannkallaður dauðariðill með Frakklandi, Senegal og Írak.
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