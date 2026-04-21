Íslenski boltinn

Breiðabliki spáð titli en Val neðri helmingi

Valur Páll Eiríksson skrifar
Breiðablik varð Lengjubikarmeistari á dögunum.
Breiðablik varð Lengjubikarmeistari á dögunum. vísir / vilhelm

Spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna í Bestu deild kvenna í fótbolta var opinberuð við hátíðlega athöfn í Kópavogi í dag. Breiðabliki er spáð titilvörn.

Kynningarfundur fyrir komandi tímabil fór fram í höfuðstöðvum Deloitte í hádeginu en keppni hefst í Bestu deild kvenna með tveimur leikjum á föstudagskvöldið kemur. Breiðablik mætir þá Þrótti á Kópavogsvelli en Breiðabliki er spáð titilvörn.

Klippa: Besta deild kvenna fer að byrja

Andstæðingum Blika á föstudag, Þrótti, er spáð þriðja sæti deildarinnar en FH er spáð öðru sætinu. FH hlaut silfur í deildinni í fyrra og Þróttur bronsið svo efstu þremur liðum síðasta árs er spáð óbreyttu gengi.

Valur hefur ásamt Breiðabliki einokað titilbaráttuna síðustu ár, þar til í fyrra. Val er spáð sjötta sæti deildarinnar, sem liðið hafnaði á síðustu leiktíð.

Grindavík/Njarðvík er spáð neðsta sætinu og Fram er spáð falli ásamt nýliðunum. Hinum nýliðum deildarinnar, ÍBV, er spáð áttunda sæti og því talið að Eyjakonur haldi sæti sínu.

Sérstakur upphitunarþáttur fyrir Bestu deild kvenna er á dagskrá í kvöld klukkan 20:00 á Sýn Sport Ísland 2.

Spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna í Bestu deild kvenna

  1. Breiðablik
  2. FH
  3. Þróttur R.
  4. Víkingur R.
  5. Stjarnan
  6. Valur
  7. Þór/KA
  8. ÍBV
  9. Fram
  10. Grindavík/Njarðvík
Besta deild kvenna Breiðablik FH Þróttur Reykjavík Víkingur Reykjavík Stjarnan Valur Þór Akureyri KA ÍBV Fram UMF Grindavík UMF Njarðvík

