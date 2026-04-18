Heil umferð fór fram í Bestu deild karla í gær og mörkin úr leikjunum sex má sjá hér fyrir neðan.
Valur sigraði ÍBV 2-1 á N1-vellinum á Hlíðarenda í spennandi leik þar sem sigurmarkið kom í síðari hálfleik. Bæði lið ætluðu sér sigur í leik sem einkenndist af baráttu og ákefð. Hólmar Örn og Lúkas Logi með mörk Valsmanna en Felix Örn skoraði mark Eyjamanna.
KR er efst í deildinni eftir 5-2 sigur gegn nýliðum Þórs frá Akureyri.
Amin Cosic kom KR yfir eftir frábæra fyrirgjöf Finns Tómasar Pálmasonar á tólftu mínútu og Eiður Gauti Sæbjörnsson skallaði boltann inn til að tvöfalda forystuna eftir rúmlega hálftíma leik.
Luke Rae átti ekki sinn besta leik í fyrstu umferðinni en hann skoraði þriðja mark KR strax í byrjun síðari hálfleiks með vinstri fótar skoti úr teignum eftir góðan sprett upp hægri kantinn. Hann bætti þar marki við stoðsendingu á Eið Gauta fyrr í leiknum.
Fyrirliðinn Aron Sigurðarson skoraði fjórða markið á 70. mínútu úr víti sem hann fiskaði sjálfur.
Ástbjörn Þórðarson var einn og yfirgefinn og skallaði boltann í markið eftir horn fimm mínútum eftir það og staðan 5-1 fyrir KR. Isaac Atanga skoraði svo sárabótamark fyrir Þór í blálokin en KR hafði fengið færi til að skora sjötta markið fyrr í uppbótartímanum.
Víkingur sótti góðan 2-0 útisigur gegn KA norður til Akureyrar í annarri umferð Bestu deildar karla.
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði úr víti áður en Elías Már Ómarsson tryggði sigurinn endanlega.
Fram lagði Keflavík 3–1 í annarri umferð Bestu deildar karla á Lambhagavelli.
Vuk Oskar Dimitrijevic braut ísinn á 11. mínútu með glæsilegu skoti í fjærhornið.
Fram jók forystuna snemma í síðari hálfleik þegar Vuk Oskar skoraði sitt annað mark á 49. mínútu eftir gott einstaklingsframtak.
Keflavík minnkaði muninn á 79. mínútu þegar Eiður Orri Ragnarsson skoraði og kveikti smá spennu í lokin en í uppbótartíma innsiglaði Bjarni Páll Linnet Runólfsson sigur Fram með glæsilegu marki úr skoti utan teigs og tryggði 3–1 sigur.
Blikar unnu 1-0 sigur eftir að hafa staðist stórsókn Skagamanna sem höfðu heppnina ekki með sér upp við mark Blika. Höskuldur Gunnlaugsson skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu.
Stjarnan bar sigurorð af FH, 3-2. Andri Rúnar Bjarnason skoraði sigurmark Stjörnunnar.