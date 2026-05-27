Sjáðu listir Valdimars, vítið sem enginn bað um og rauða spjaldið

Valdimar Þór Ingimundarson fór fyrir meisturum Víkings í 3-1 sigri á Stjörnunni í Garðabæ og KR-ingar héldu taki sínu á Valsmönnum í 3-1 sigri. Öll mörkin má nú sjá á Vísi.
Um var að ræða tvo leiki úr Bestu deildinni sem var flýtt vegna Evrópuleikja Víkings, Stjörnunnar og Vals.
Valdimar krækti í vítaspyrnuna sem Gylfi Þór Sigurðsson skoraði úr gegn Stjörnunni, lagði upp mark Óskars Borgþórssonar með skemmtilegri hælspyrnu og skoraði svo sjálfur þriðja markið, eftir að Damil Dankerlui, landsliðsmaður Súrínam, hafði minnkað muninn fyrir Stjörnuna.
Í Vesturbænum vann KR svo sinn fjórða sigur á Val á þessu ári. Tveir sigranna eru í Bestu deildinni, einn í Mjólkurbikarnum og einn í Reykjavíkurmótinu.
Arnór Ingvi Traustason og Luke Rae skoruðu á 8. og 9. mínútu og var staðan 2-0 í hálfleik. Snemma í seinni hálfleik var dæmd vítaspyrna á Finn Tómas Pálmason fyrir peysutog en athygli vakti að enginn leikmaður virtist kalla eftir því að vítaspyrna skyldi dæmd. Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði úr vítinu en korteri síðar jók Eiður Gauti Sæbjörnsson muninn í tvö mörk á nýjan leik.
Tæpum tíu mínútum fyrir leikslok fékk svo Hólmar Örn Eyjólfsson sitt annað gula spjald og þar með rautt svo hann verður í banni gegn Víkingum á sunnudagskvöld.
Íslandsmeistarar Víkings stíga ekki feilspor í titilvörn sinni og unnu í kvöld áttunda leikinn í röð þegar þeir höfðu betur gegn Stjörnunni í Garðabæ, 3-1, í 9. umferð Bestu deildar karla í fótbolta.
Eftir þrjá leiki í röð án sigurs eru KR-ingar komnir aftur á sigurbraut eftir sterkan 3-1 sigur gegn Val í Bestu-deild karla í knattspyrnu í kvöld.
Þó að það sé þungskýjað yfir Garðabæ eftir tap gegn Víkingi í kvöld og slæma stöðu í Bestu deildinni þá náði 14 ára Stjörnustrákur stórum áfanga á Samsung-vellinum.