Íslenski boltinn

Bæði lið í svörtu og rauðu: „Þetta er fá­rán­legt, við sjáum ekkert hver er hvað“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Á myndinni má sjá þrjá leikmenn Víkings og tvo leikmenn Vals en erfitt er að greina þeirra á milli.

Víkingur og Valur voru í svipuðum búningum þegar liðin mættust í Bestu deild kvenna í gærkvöld, leikmönnum til mikils ama.

Leiknum lauk með 0-1 sigri Vals á heimavelli Víkings í Fossvoginum. Nadía Atladóttir skoraði sigurmarkið, gegn sínum gömlu félögum.

Víkingur spilaði í sinni rauðu treyju með svörtum röndum. Valur var í varabúningi liðsins, sem er svartur en með rauðum merkjum og númerum. 

Heyra mátti að þetta fór vel í taugarnar á leikmönnum.

„Þetta er fáránlegt…Stoppið leikinn…Við sjáum ekkert hver er hvað,“ var meðal þess sem leikmenn Víkings og Vals sögðu.

Engin breyting á búningum var gerð og leikmenn þurftu að klára leikinn í þessum mjög svo svipuðu treyjum.

Sérfræðingar Bestu markanna á Sýn Sport voru sammála um að þetta þyrfti að laga og koma í veg fyrir að ekki myndi gerast aftur. Þá veltu þau fyrir sér hver ábyrgð dómarans, Twana Khalid Ahmed, væri í þessu máli.

Búningana og umræðuna má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Víkingur og Valur vissu ekki hver var hvað
Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Valur

