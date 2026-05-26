Bæði lið í svörtu og rauðu: „Þetta er fáránlegt, við sjáum ekkert hver er hvað“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 26. maí 2026 12:01 Á myndinni má sjá þrjá leikmenn Víkings og tvo leikmenn Vals en erfitt er að greina þeirra á milli. skjáskot sýn sport Víkingur og Valur voru í svipuðum búningum þegar liðin mættust í Bestu deild kvenna í gærkvöld, leikmönnum til mikils ama. Leiknum lauk með 0-1 sigri Vals á heimavelli Víkings í Fossvoginum. Nadía Atladóttir skoraði sigurmarkið, gegn sínum gömlu félögum. Víkingur spilaði í sinni rauðu treyju með svörtum röndum. Valur var í varabúningi liðsins, sem er svartur en með rauðum merkjum og númerum. Heyra mátti að þetta fór vel í taugarnar á leikmönnum. „Þetta er fáránlegt…Stoppið leikinn…Við sjáum ekkert hver er hvað,“ var meðal þess sem leikmenn Víkings og Vals sögðu. Engin breyting á búningum var gerð og leikmenn þurftu að klára leikinn í þessum mjög svo svipuðu treyjum. Sérfræðingar Bestu markanna á Sýn Sport voru sammála um að þetta þyrfti að laga og koma í veg fyrir að ekki myndi gerast aftur. Þá veltu þau fyrir sér hver ábyrgð dómarans, Twana Khalid Ahmed, væri í þessu máli. Búningana og umræðuna má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Klippa: Víkingur og Valur vissu ekki hver var hvað Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Valur Mest lesið Verður Aron þjálfari FH? Handbolti Bæði lið í svörtu og rauðu: „Þetta er fáránlegt, við sjáum ekkert hver er hvað“ Íslenski boltinn Þjálfari ÍBV vill VAR á Íslandi eftir „ólöglegt“ mark Íslenski boltinn Tilkynnti nýjan samning í miðri skrúðgöngu og verður launahæst í heimi Fótbolti Ætlar að hringja í Keane og leiðrétta „lygar“ hans Enski boltinn Ef ég væri að spila gegn Liverpool myndi ég trúa á sigur Íslenski boltinn Danskur skúrkur og Wolfsburg fallið í fyrsta sinn í 30 ár Fótbolti New York Knicks í úrslitin í fyrsta sinn á þessari öld Körfubolti Dagskráin í dag: Stórleikir í Bestu deildinni Sport Vann Steraleikana en hefði endað síðastur á Ólympíuleikunum Sport Fleiri fréttir „Ætla að vona að við lærum af þessum leik“ Bæði lið í svörtu og rauðu: „Þetta er fáránlegt, við sjáum ekkert hver er hvað“ Þjálfari ÍBV vill VAR á Íslandi eftir „ólöglegt“ mark Guðni eftir sigur FH: „Gáfumst aldrei upp“ Væri alveg til í að taka markið á mig Uppgjörið: Víkingur R. - Valur 0-1 | Nadía með sigurmark gegn sínu gamla félagi Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 0-1 | Sterkur Stjörnusigur í Laugardal Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-3 | Veisla í Kópavogi „Þetta er frá meistara Jankó” Uppgjörið: Fram - Þór/KA 3-2 | Sendu norðankonur á botninn Haukar ósigraðir á toppnum Uppgjörið: ÍBV - Grindavík/Njarðvík 1-1 | Dramatískt jöfnunarmark í uppbótartíma Landsliðskona á von á sínu fyrsta barni Versta byrjun í sögu FH Stjarnan selur miða til styrktar Ingvari Fylkir á toppinn og 16 ára í stuði Foreldrar megi anda djúpt ofan í maga Sjáðu öll mörkin úr Bestu: Markaveislur í Víkinni og Kópavogi Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi „Við réðum ekkert við þá“ „Þetta small saman í kvöld“ Afturelding við hlið Þróttar á toppnum eftir mikinn markaleik „Sérstaklega sætt að vinna hér á KA vellinum“ Uppgjörið: Stjarnan - Fram 0-1 | Sigurmark Róberts færir Fram nær toppnum Víkingur R. - FH 5-0 | Markaveisla í Víkinni Keflavík - Þór 1-0 | Baráttusigur í nýliðaslagnum KA - Valur 0-1 | Valsmenn stöðvuðu sigurgöngu KA Allur ágóði tónleika Loga til Ingvars Sjáðu glæsimörk Gíslanna og endurkomu Eyjamanna „Allir tilbúnir að hrauna yfir þjálfarann“ Sjá meira