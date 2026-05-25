ÍBV og Grindavík/Njarðvík gerðu 1-1 jafntefli í 6. umferð Bestu deildar kvenna í dag. Leikurinn var afar kaflaskiptur og tókst heimakonum að jafna leikinn í uppbótartíma.
Grindavík/Njarðvík byrjaði leikinn af krafti og sköpuðu sér fín færi í hálfleiknum. Liðið var sterkari aðilinn lengst af en ÍBV tókst að vinna sig smám saman inn í leikinn og fóru að ógna þegar leið á hálfleikinn.
Bæði lið áttu þó góða sóknarkafla en færanýtingin og skotin ekki nægilega góð.
Grindavík/Njarðvík braut svo ísinn á 35. mínútu þegar hornspyrna Maci Nicole Teater small í fjærstönginni og endaði rétt fyrir framan markið. Smá darraðadans en Natöshu tókst að koma boltanum yfir línuna. 0-1 fyrir gestunum og þannig stóðu leikarnir í hálfleik.
Heimakonur komu sterkar út í síðari hálfleik og voru grimmar í pressunni. Gestirnir áttu þá í töluverðu basli með uppspilið sem skapaði hættuleg færi fyrir ÍBV.
Leikurinn var líkt og í fyrri hálfleik fullur af fínum færum sem liðunum tókst ekki að nýta.
Allison Patricia Clark skoraði þá jöfnunarmark ÍBV á lokamínútu uppbótartímans og tryggði ÍBV mikilvægt stig eftir frábæra byrjun á tímabilinu. Liðið er þá í öðru sæti sem stendur með þrettán stig. Grindavík/Njarðvík er þá í fimmta sæti með átta stig.
Hjá mér eru það tvö dauðafæri Grindavík/Njarðvíkur með mínútu millibili. Annars vegar fékk Lily Anna Farkas boltann á frábærum stað inni í miðjum teig en tókst einhvernveginn að skófla boltanum yfir markið. Og hins vegar bolti sem Ása Björg Einarsdóttir fékk hægra megin í teig heimakvenna en tókst einhvernveginn ekki að taka á móti boltanum og dauðafærið rann út í sandinn.
Natasha Anasi var með mark Grindavíkur/Njarðvíkur eftir skemmtilega hornspyrnu Maci.
Allison Patricia Clark var svo með mark ÍBV í dag og gerði afar vel í að koma boltanum í netið.
Fínasta fótboltaveður en fór að hvessa þegar leið á síðari hálfleikinn. Allt með felldu að öðru leyti.
Vel dæmdur leikur að mínu mati og jafnt á báða bóga.