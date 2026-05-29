Íslenski boltinn

Verður einn sá dýrasti í sögu KR

Valur Páll Eiríksson skrifar
Fannar Heimisson samdi við KR í vetur en fer til Nordsjælland á næsta ári. Hann verður á meðal dýrari leikmanna í sögu KR.
Fannar Heimisson samdi við KR í vetur en fer til Nordsjælland á næsta ári. Hann verður á meðal dýrari leikmanna í sögu KR.

Nordsjælland mun festa kaup á framherjanum unga Fannari Heimissyni frá KR næsta sumar. Um verður að ræða eina stærstu sölu í sögu KR.

Tipsbladet í Danmörku greinir frá skiptunum. Samkvæmt heimildum Vísis mun Fannar gangast undir læknisskoðun í dag og skiptin að líkindum staðfest fyrir dagslok.

Fannar er fæddur árið 2011 og er því aðeins 15 ára gamall en hann mun ganga til liðs við Nordsjælland næsta sumar, þegar hann verður orðinn 16 ára.

Tipsbladet greinir frá því að Nordsjælland muni greiða KR hærri fjárhæð en félagið hefur nokkurn tíma fengið áður fyrir unga manninn. Heimildir Vísis herma að það sé ekki fjarri lagi.

Fannar hefur aðeins verið leikmaður KR í örfáa mánuði en hann gekk í raðir félagsins frá Stjörnunni í vetur. Hann hefur verið fastamaður í yngri landsliðum U15 og U16 síðustu misseri.

Fannar leikur sem sóknarþenkjandi leikmaður, ýmist framherji eða kantmaður. Hann er bróðir Birkis Heimissonar, leikmanns Vals.

Fannar á enn eftir að spila deildarleik fyrir KR en sat á varamannabekknum í 2-2 jafntefli við Fram í Bestu deild karla fyrr í mánuðinum.

Fannar verður annar leikmaðurinn til að fara frá KR til Nordsjælland á einu ári en Alexander Rafn Pálmason, sem hefur stimplað sig rækilega inn í Vesturbænum þrátt fyrir ungan aldur, heldur til danska liðsins þann 1. júlí næstkomandi.

