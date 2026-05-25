Væri al­veg til í að taka markið á mig

Gunnar Egill Daníelsson skrifar
Jakobína Hjörvarsdóttir átti glimrandi leik. Vísir/Diego

Jakobína Hjörvarsdóttir var sem klettur í hjarta varnar Stjörnunnar þegar liðið vann sterkan útisigur á Þrótti Reykjavík, 1-0, í 6. umferð Bestu deildarinnar í fótbolta á AVIS vellinum í kvöld.

„Líðanin er mjög góð. Það er alltaf jafn gott að vinna fótboltaleiki, sama þó það sé 1-0 eða 5-0. Þetta var kannski pínu stressandi í lokin en mér fannst við samt einhvern veginn aldrei vera í hættu og vera alltaf með þetta í okkar höndum þannig að ég er mjög sátt,“ sagði Jakobína við Sýn Sport eftir leikinn.

Aðeins var um annan sigur Stjörnunnar í deildinni að ræða á tímabilinu og var hann því sérlega kærkominn.

„Já, klárlega. Þetta hafa líka verið mikið af 50/50 leikjum sem hafa ekki beint dottið með okkur. En við erum búin að tala um það að ef við höldum áfram eins og við erum búin að gera munu stigin koma til okkar. Við þurfum bara að halda áfram. Þetta datt með okkur í dag og mér fannst við eiga það skilið,“ sagði hún.

Ég fagnaði bara svona vel

Auk þess að vera geysilega þétt varnarlega hefði Stjarnan sömuleiðis getað skorað fleiri mörk enda sóknarleikurinn beinskeyttur.

„Já, 100 prósent. Mér fannst við alveg geta sett eitt, jafnvel tvö, í fyrri hálfleik og nokkurn veginn klára leikinn. Við töluðum um það í hálfleik hvað það væri mikilvægt að halda orkustiginu uppi og mér fannst við gera það vel þó þær hafi kannski komið aðeins ofar á okkur í seinni, sem er bara eðlilegt þegar við erum yfir,“ sagði Jakobína.

Nokkur vafi lék á því hver skoraði sigurmark Stjörnunnar og var það upphaflega skráð á Jakobínu samkvæmt KSÍ. Hún skoraði hins vegar ekki sigurmarkið heldur félagi hennar í vörninni.

„Nei, ég væri alveg til í að taka það á mig!“ sagði Jakobína og hló. „En nei, það var Eva sem skoraði það. Ég bara fagnaði svona vel,“ sagði hún.

Jakobína sagði að lokum frá því að Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson dómari leiksins hafi þurft að spyrja leikmenn Stjörnunnar hver hafi skorað og að hún hafi tjáð honum að það væri vinstri bakvörðurinn Eva Marie Wirtz sem hafi gert það.

