Væri alveg til í að taka markið á mig Gunnar Egill Daníelsson skrifar 25. maí 2026 22:10 Jakobína Hjörvarsdóttir átti glimrandi leik. Vísir/Diego Jakobína Hjörvarsdóttir var sem klettur í hjarta varnar Stjörnunnar þegar liðið vann sterkan útisigur á Þrótti Reykjavík, 1-0, í 6. umferð Bestu deildarinnar í fótbolta á AVIS vellinum í kvöld. „Líðanin er mjög góð. Það er alltaf jafn gott að vinna fótboltaleiki, sama þó það sé 1-0 eða 5-0. Þetta var kannski pínu stressandi í lokin en mér fannst við samt einhvern veginn aldrei vera í hættu og vera alltaf með þetta í okkar höndum þannig að ég er mjög sátt,“ sagði Jakobína við Sýn Sport eftir leikinn. Aðeins var um annan sigur Stjörnunnar í deildinni að ræða á tímabilinu og var hann því sérlega kærkominn. „Já, klárlega. Þetta hafa líka verið mikið af 50/50 leikjum sem hafa ekki beint dottið með okkur. En við erum búin að tala um það að ef við höldum áfram eins og við erum búin að gera munu stigin koma til okkar. Við þurfum bara að halda áfram. Þetta datt með okkur í dag og mér fannst við eiga það skilið,“ sagði hún. Ég fagnaði bara svona vel Auk þess að vera geysilega þétt varnarlega hefði Stjarnan sömuleiðis getað skorað fleiri mörk enda sóknarleikurinn beinskeyttur. „Já, 100 prósent. Mér fannst við alveg geta sett eitt, jafnvel tvö, í fyrri hálfleik og nokkurn veginn klára leikinn. Við töluðum um það í hálfleik hvað það væri mikilvægt að halda orkustiginu uppi og mér fannst við gera það vel þó þær hafi kannski komið aðeins ofar á okkur í seinni, sem er bara eðlilegt þegar við erum yfir,“ sagði Jakobína. Nokkur vafi lék á því hver skoraði sigurmark Stjörnunnar og var það upphaflega skráð á Jakobínu samkvæmt KSÍ. Hún skoraði hins vegar ekki sigurmarkið heldur félagi hennar í vörninni. „Nei, ég væri alveg til í að taka það á mig!“ sagði Jakobína og hló. „En nei, það var Eva sem skoraði það. Ég bara fagnaði svona vel,“ sagði hún. Jakobína sagði að lokum frá því að Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson dómari leiksins hafi þurft að spyrja leikmenn Stjörnunnar hver hafi skorað og að hún hafi tjáð honum að það væri vinstri bakvörðurinn Eva Marie Wirtz sem hafi gert það. Stjarnan Besta deild kvenna Mest lesið Vann Steraleikana en hefði endað síðastur á Ólympíuleikunum Sport Hafþór reyndi við þyngd sem hefði fært honum tugi milljóna Sport Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-3 | Veisla í Kópavogi Íslenski boltinn Ætlar að hringja í Keane og leiðrétta „lygar“ hans Enski boltinn Allegri og allir stjórnendur AC Milan reknir Fótbolti Sá fyrsti í sögu Formúlu 1 Formúla 1 HM í hættu? Messi meiddist í síðasta leik sínum fyrir HM Fótbolti Hvað afleiðingar hefur fallið á West Ham? Fótbolti Flottustu mörk tímabilsins í enska boltanum Enski boltinn Tímamót á HM: Enginn leikmaður frá Real Madrid í liði Spánar Fótbolti Fleiri fréttir Guðni eftir sigur FH: „Gáfumst aldrei upp“ Væri alveg til í að taka markið á mig Uppgjörið: Víkingur R. - Valur 0-1 | Nadía með sigurmark gegn sínu gamla félagi Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 0-1 | Sterkur Stjörnusigur í Laugardal Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-3 | Veisla í Kópavogi „Þetta er frá meistara Jankó” Uppgjörið: Fram - Þór/KA 3-2 | Sendu norðankonur á botninn Haukar ósigraðir á toppnum Uppgjörið: ÍBV - Grindavík/Njarðvík 1-1 | Dramatískt jöfnunarmark í uppbótartíma Landsliðskona á von á sínu fyrsta barni Versta byrjun í sögu FH Stjarnan selur miða til styrktar Ingvari Fylkir á toppinn og 16 ára í stuði Foreldrar megi anda djúpt ofan í maga Sjáðu öll mörkin úr Bestu: Markaveislur í Víkinni og Kópavogi Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi „Við réðum ekkert við þá“ „Þetta small saman í kvöld“ Afturelding við hlið Þróttar á toppnum eftir mikinn markaleik „Sérstaklega sætt að vinna hér á KA vellinum“ Uppgjörið: Stjarnan - Fram 0-1 | Sigurmark Róberts færir Fram nær toppnum Víkingur R. - FH 5-0 | Markaveisla í Víkinni Keflavík - Þór 1-0 | Baráttusigur í nýliðaslagnum KA - Valur 0-1 | Valsmenn stöðvuðu sigurgöngu KA Allur ágóði tónleika Loga til Ingvars Sjáðu glæsimörk Gíslanna og endurkomu Eyjamanna „Allir tilbúnir að hrauna yfir þjálfarann“ „Leið aldrei eins og við værum að sigla þessu heim“ Fékk að vita af skiptunum klukkan tvö í gær Úlfur Ágúst sleit liðband Sjá meira