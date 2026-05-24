Versta byrjun í sögu FH

FH hefur aldrei byrjað leiktíð í efstu deild eins illa og í ár. Liðið tapaði 5-0 fyrir Víkingi í fyrrakvöld og er aðeins með tvö stig eftir átta umferðir.
Víðir Sigurðsson, fyrrverandi ritstjóri íþrótta hjá Morgunblaðinu, greinir frá á Facebook-síðu sinni. Byrjun FH er verri en sú tímabilið 1987 sem hafði verið sú versta.
FH var þá aðeins með eitt stig eftir sjö leiki en vann þann áttunda og var því með fjögur stig að átta leikjum loknum.
Nú hefur FH aðeins fengið tvö stig, þökk sé jafntefli við ÍBV í Eyjum í fyrstu umferð og jafntefli við Breiðablik í sjöundu umferðinni. En liðið hefur tapað rest.
„FH er þar með komið í hóp 14 liða frá árinu 1959 sem hafa aðeins fengið tvö stig eða minna úr fyrstu átta umferðum deildarinnar. Síðast gerðist það fyrir tíu árum, 2016, þegar Fylkir byrjaði tímabilið á tveimur jafnteflum og sex ósigrum,“ segir í færslu Víðis.
FH hefur skorað 12 mörk og fengið á sig 25 í fyrstu átta leikjunum. Ekkert lið hefur fengið eins mörg mörk á sig í sumar.
Næsti leikur FH-liðsins er við ÍA í Kaplakrika á föstudagskvöldið kemur.
