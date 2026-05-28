Íslenski boltinn

Jón Daði utan hóps af per­sónu­legum á­stæðum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Jón Daði samdi við uppeldisfélagið Selfoss þegar hann kom heim í fyrra. 
Jón Daði samdi við uppeldisfélagið Selfoss þegar hann kom heim í fyrra.

Jón Daði Böðvarsson var ekki í leikmannahópi Selfoss um síðastliðna helgi. Þjálfari liðsins segir það vera af persónulegum ástæðum.

Fótbolti.net fjallaði um fjarveru Jóns Daða í hlaðvarpinu Harkið. Þar var því fleygt fram að Jón Daði hefði verið sendur heim af æfingu fyrr í vikunni og í kjölfarið ekki verið valinn í hóp þegar Selfoss gerði 2-2 jafntefli við Dalvík/Reyni.

Annar framherji Selfoss, Viðar Örn Kjartansson, sneri aftur í þeim leik en hann var nýlega settur í tveggja leikja agabann.

Óli Stefán Flóventsson, þjálfari Selfoss, segir fjarveru Jóns Daða vera af hans persónulegu ástæðum.

„Ég ætla ekki að fara neitt ofan í nein persónuleg mál. Hann var ekki með vegna persónulegra ástæðna. En ég ætla ekki að fara neitt nánar út í þetta að svo stöddu,“ segir Óli Stefán í samtali við Fótbolta.net.

