Jón Daði utan hóps af persónulegum ástæðum Ágúst Orri Arnarson skrifar 28. maí 2026 14:06 Jón Daði samdi við uppeldisfélagið Selfoss þegar hann kom heim í fyrra. vísir / sigurjón Jón Daði Böðvarsson var ekki í leikmannahópi Selfoss um síðastliðna helgi. Þjálfari liðsins segir það vera af persónulegum ástæðum. Fótbolti.net fjallaði um fjarveru Jóns Daða í hlaðvarpinu Harkið. Þar var því fleygt fram að Jón Daði hefði verið sendur heim af æfingu fyrr í vikunni og í kjölfarið ekki verið valinn í hóp þegar Selfoss gerði 2-2 jafntefli við Dalvík/Reyni. Annar framherji Selfoss, Viðar Örn Kjartansson, sneri aftur í þeim leik en hann var nýlega settur í tveggja leikja agabann. Óli Stefán Flóventsson, þjálfari Selfoss, segir fjarveru Jóns Daða vera af hans persónulegu ástæðum. „Ég ætla ekki að fara neitt ofan í nein persónuleg mál. Hann var ekki með vegna persónulegra ástæðna. En ég ætla ekki að fara neitt nánar út í þetta að svo stöddu," segir Óli Stefán í samtali við Fótbolta.net.